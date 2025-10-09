En vivo
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás
Pacto Histórico
Murió Miguel Ángel Russo

Mundo

Trump dice que 'resolvió' ocho guerras y habló de Ucrania: "Creo que eso también va a suceder"

El mandatario se pronunció luego de la reciente firma del acuerdo entre Israel y Hamás para dar un alto al fuego en la Franja de Gaza.

Trump en la ONU: criticó a Naciones Unidas, a quienes reconocieron a Palestina y habló de paz
Trump en su discurso en la Asamblea General de la ONU
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Luego de la reciente firma del acuerdo entre Israel y Hamás, que busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció acerca del acuerdo y a la guerra en Ucrania.

Además, el mandatario lamentó que, mientras no se consigue poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú, se "están perdiendo unas 7.000 personas a la semana", algo que definió como "bastante grave".

"Están perdiendo principalmente soldados, jóvenes soldados. Van a la guerra y los están matando. Y aunque no nos afecta de muchas maneras, ya que tenemos un gran océano de por medio, nadie quiere que eso ocurra", aseguró.

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin
Fotos: AFP

El republicano, que busca obtener el Premio Nobel de la Paz, cuyo ganador será anunciado el viernes, suele presumir de haber puesto fin a siete conflictos: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán, y que el de Israel y Hamás "es el octavo que resuelve".

¿Fin de la guerra en Ucrania?

Trump aseguró que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo.

"Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder", declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete.

Sin embargo, expertos señalan que Trump no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles. Además, las negociaciones para poner fin definitivo a las guerras de Gaza y Ucrania, sus dos grandes promesas, continúan.

