Mundo  / Trump irá a Oriente Medio si avanzan bien negociaciones entre Israel y Hamás

Trump irá a Oriente Medio si avanzan bien negociaciones entre Israel y Hamás

Los primeros puntos del plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás.

Donald Trump
Donald Trump
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que podría viajar el próximo domingo a Egipto si las negociaciones entre Israel y Hamás para aplicar su plan de paz en la Franja de Gaza van bien.

"Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, y ya veremos. Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien", declaró el mandatario en un evento en la Casa Blanca.

Delegaciones de Israel y Hamás se encuentran desde el lunes en Egipto donde negocian, con mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses, los detalles de la implementación del plan de paz de 20 puntos que diseñó Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

Negociaciones-Egipto-AFP.png
Negociacione en Egipto
Foto: AFP

El presidente dijo que tiene allí "un gran equipo de excelentes negociadores", en referencia a su enviado especial Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner, y aseguró que las conversaciones con el grupo islamista palestino "van bien".

"He estado hablando con nuestra gente en Oriente Medio sobre el posible acuerdo de paz. Estamos en una fase hermosa, esperamos que se haga realidad, pero estamos muy cerca, van muy bien", dijo.

Previamente, en declaraciones a la prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que ha habido "mucho progreso" hacia un acuerdo y dijo ser "optimista", aunque advirtió que "todavía queda trabajo por hacer".

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio
Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio
Foto: AFP

"Estamos recibiendo informes muy positivos, desde hace una hora. Supongo que ya es de noche por allá, pero creemos que hemos avanzado mucho hoy, aunque aún queda trabajo por hacer", dijo al salir del almuerzo con senadores republicanos.

Los primeros puntos del plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

El plan de Trump incluye también el desarme de Hamás, la retirada de Israel del enclave, la formación de un Gobierno de transición en la Franja y, a largo plazo, posibles negociaciones para la creación del Estado palestino, un punto, sin embargo, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado.

