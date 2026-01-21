En vivo
Un muerto y 37 heridos en nuevo accidente de tren contra muro caído a la vía en Barcelona

Un muerto y 37 heridos en nuevo accidente de tren contra muro caído a la vía en Barcelona

El muro cayó sobre el primer vagón del tren de cercanías, que quedó deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, explicó Claudi Gallardo, jefe de intervención de los Bomberos.

