Hospital U. de Santander defiende manejo financiero y responde a amenaza de intervención

Hospital U. de Santander defiende manejo financiero y responde a amenaza de intervención

El HUS aseguró que existe voluntad clara de avanzar en la formalización, pero advirtió que debe hacerse con criterios técnicos, financieros y legales que garanticen la sostenibilidad de la entidad.

