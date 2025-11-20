En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ministro de Salud anuncia más de $96.000 millones para fortalecer el HUS

Ministro de Salud anuncia más de $96.000 millones para fortalecer el HUS

De los recursos que anunció el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para el Hospital Universitario de Santander se incluyen $30.000 millones por atención a migrantes.

