Ministro de Salud anuncia más de $96.000 millones para fortalecer el HUS

Durante su visita a Bucaramanga, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, confirmó una inversión de $66.780 millones para el Hospital Universitario de Santander (HUS), destinados a modernizar equipos, mejorar áreas críticas y avanzar en la formalización laboral. Además, anunció que el Gobierno Nacional entregará otros $30.000 millones al centro asistencial por la atención prestada a población migrante, siempre que la Gobernación de Santander audite estos servicios antes del 15 de diciembre.

El ministro detalló que $21.000 millones serán para la adquisición de un nuevo acelerador lineal, un equipo indispensable para el tratamiento de pacientes oncológicos. Otros $12.000 millones se destinarán a la recuperación total de los servicios de ginecología, obstetricia y pediatría, áreas que, según Jaramillo, han sido cerradas por clínicas privadas al no resultar “rentables”, pero que el hospital público debe garantizar.

Los $33.780 millones restantes permitirán avanzar en la formalización del personal de salud. “Dicen que no hay plata para formalizar a los trabajadores, pues vamos a entregar estos recursos para que se haga”, afirmó el jefe de la cartera de Salud.

Por su parte, el gerente del HUS, Ricardo Hoyos, agradeció los recursos y explicó que estas inversiones permitirán fortalecer la atención en tres frentes fundamentales. Señaló que la adquisición del acelerador lineal renovará un equipo que tiene 25 años en funcionamiento, pese a ser considerado una fortaleza del hospital durante la reciente visita de Icontec para la revalidación de la acreditación.



Sobre la inversión en ginecobstetricia y pediatría, Hoyos destacó que el HUS pasó de atender en promedio 30 partos mensuales a 250, debido al cierre de servicios privados en el departamento. “Mientras los privados cierran, nosotros estamos ampliando y abriendo servicios para garantizar la atención”, sostuvo.

Finalmente, el gerente recordó que el HUS ha atendido población migrante desde 2015, acumulando una deuda cercana a $105.000 millones reconocida por el Ministerio de Salud. Los $30.000 millones adicionales anunciados por Jaramillo contribuirán a aliviar esa carga financiera, siempre que la Gobernación valide los servicios prestados en los próximos días.