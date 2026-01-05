Vicepresidente de EE. UU. detalla la sustancia detrás de la captura de Maduro

La madrugada del pasado 3 de enero, a la 1:50 a. m., miles de venezolanos despertaron en medio de fuertes explosiones y el constante sobrevuelo de aviones militares sobre Caracas y otras zonas del país. Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, en una operación que ya había sido anticipada públicamente.

En medio de la polémica internacional que generó la intervención militar estadounidense en territorio venezolano, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se pronunció para explicar los motivos que llevaron a ejecutar la operación, aclarando que no se trató exclusivamente de un tema relacionado con el fentanilo.

A través de sus redes sociales, Vance aseguró que, aunque el tráfico de fentanilo ha sido un eje central de la política antidrogas de Estados Unidos, este no fue el único factor considerado en el caso venezolano. Según explicó, si bien parte de esa sustancia habría salido desde Venezuela en el pasado, la principal ruta del fentanilo no atraviesa actualmente ese país sudamericano.

El vicepresidente apuntó directamente a la cocaína como un elemento determinante. Señaló que Venezuela ha sido uno de los principales puntos de salida de esta droga, la más comercializada a nivel mundial, y que sus ganancias representan una fuente clave de financiamiento para los carteles latinoamericanos. En ese sentido, sostuvo que reducir los ingresos derivados del narcotráfico de cocaína debilita de manera significativa a estas organizaciones criminales.



Vance también subrayó que, aunque una gran parte del fentanilo proviene de México, este sigue siendo un frente prioritario para la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, razón por la cual Trump ordenó el cierre de la frontera desde el primer día de su mandato.

You see a lot claims that Venezuela has nothing to do with drugs because most of the fentanyl comes from elsewhere. I want to address this:



First off, fentanyl isn't the only drug in the world and there is still fentanyl coming from Venezuela (or at least there was).



Más allá del narcotráfico, el vicepresidente introdujo un argumento de carácter económico y geopolítico. Afirmó que hace cerca de dos décadas el Estado venezolano expropió activos de empresas petroleras estadounidenses, los cuales, según dijo, habrían sido utilizados posteriormente para financiar actividades vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.

En su mensaje, Vance reconoció la preocupación que genera el uso de la fuerza militar, pero defendió la intervención al considerar que Estados Unidos no podía permanecer pasivo frente a la expropiación de bienes estadounidenses en la región. “Las grandes potencias no actúan mirando hacia otro lado”, sostuvo, al justificar la operación como un primer paso para recuperar esos activos.