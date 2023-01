Video: cae en España gigantesco cargamento de cocaína colombiana oculto en ganado

La policía española anunció este sábado la incautación de 4,5 toneladas de cocaína frente a las costas de las islas Canarias, en un carguero de Togo procedente de América Latina.

El "Orión V", que transportaba ganado desde América Latina a países de Oriente Medio, era vigilado desde hace más de dos años, y ya había sido "controlado y registrado, pero no se habían encontrado drogas en el interior", a pesar de la presencia de "indicios", explicó la policía.

Un dispositivo aeronaval finalmente permitió el martes 24 de enero encontrar la cocaína, oculta en un silo que supuestamente servía para alimentar al ganado, agregó.

La operación, que movilizó a la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA , el Centro Operativo Internacional de Análisis de Inteligencia Marítima para los Estupefacientes (MAOC-N), las autoridades togolesas y la policía española, permitió detener a los 28 miembros de la tripulación, de nueve nacionalidades.

El barco "Orión V", de bandera de Togo, tenía las mismas dimensiones que otro carguero togolés, el "Blume", interceptado a mediados de enero en la misma zona, unos 100 km al sureste de islas Canarias, y en el que se encontró la misma cantidad de cocaína.

🚩Intervenido en Canarias un carguero con 4.500 kilos de cocaína procedente de #Colombia



🚩Operación conjunta con la Agencia Tributaria



🚩 El ‘Orión V’ ha sido interceptado por parte del buque ‘Fulmar’ de Vigilancia Aduanera



🚩Detenidos los 28 tripulantes del carguero pic.twitter.com/C5iTTlCNyN — Policía Nacional (@policia) January 28, 2023

En enero se incautaron entonces un total de nueve toneladas de drogas, según el comunicado policial. Los estrechos vínculos de España con América del Sur, de donde procede la cocaína, la convierten en una de las principales puertas de entrada de la droga en Europa.

Por su parte, la senadora animalista Andrea Padilla publicó un video exigiéndole a la ministra de Agricultura, Cecilia López, poner especial atención en la exportación de animales asociado al tráfico de drogas para, según ella, ponerle fin a la crueldad de esta práctica.

“Ministra Cecilia López: usted no me ha puesto atención sobre el tema de la exportación de animales vivos por vía marítima en los barcos de la muerte. Un negocio que, además de infame por su crueldad, ahora aparece asociado al tráfico de drogas, presuntamente. Yo le hablé a usted de este asunto en la audiencia pública de agosto del año pasado y no pasó absolutamente nada. Hoy, 27 de enero de 2023, varios medios de España están informando que el buque Orión, que zarpó de Colombia el 2 de enero fue detenido en Canarias por traficar 4,5 toneladas de cocaína en 1.750 bovinos...Ministra, yo le exijo que investigue este asunto con prontitud, celeridad y mucha responsabilidad. Porque a usted le corresponde poner los intereses del país y la vida en general por encima del negocio de unos cuantos", señaló la congresista.

En investigación: Según medios, #BarcoDeLaMuerte que salió de Colombia con 1750 bovinos, rumbo a Beirut, fue hallado con 4.5 toneladas de cocaína. Ministra @CeciliaLopezM le exijo revisar el tema. Este negocio tiene muchos pecados@petrogustavo @Ivan_Velasquez_ @FiscaliaCol pic.twitter.com/mE6DrWZCKH — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) January 27, 2023

