Zelenski llega a Suiza para hablar con Trump del proceso de paz y la posguerra

Zelenski llega a Suiza para hablar con Trump del proceso de paz y la posguerra

Zelenski dijo esta misma semana que no participaría en el Foro de Davos a menos que Trump y sus aliados europeos le garantizaran resultados concretos para Ucrania en las reuniones que mantuvieran con él en los márgenes de este foro internacional anual, cuya presente edición comenzó el lunes en la localidad suiza que le da nombre.

