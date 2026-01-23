En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / A esto se dedica sargento al que el nuevo ministro de la Igualdad ofendió en 2012

A esto se dedica sargento al que el nuevo ministro de la Igualdad ofendió en 2012

El nuevo ministro de Igualdad, Alfredo Acosta, se reencontró a través de Mañanas Blu con el sargento Rodrigo García Amaya, a quien había ofendido en 2012, para pedirle disculpas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad