Abogado de Burgos a Petro por rectificación: "No es lo que quieran las partes"

El fiscal Mario Andrés Burgos, quien llevó desde el inicio el caso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, libra desde hace varios meses una batalla jurídica con el mandatario, quien lo señala de tener relaciones con organizaciones delictivas.

Por cuenta de esas afirmaciones, un juzgado obligó al presidente a rectificar afirmaciones que, según el juzgado, vulneraron el derecho al buen nombre y la honra del fiscal Burgos.

La rectificación de Petro no satisfizo al fiscal, quien considera que Petro sigue atentando contra sus derechos fundamentales.

El abogado Sebastián Rondón, defensor de Mario Burgos, confirmó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el presidente Gustavo Petro enfrenta actualmente un incidente de desacato tras no cumplir de manera cabal la orden de rectificación emitida en un fallo de tutela.



"Las retractaciones no es lo que quieran las partes, es lo que ordenen los fallos de tutela. El fallo de tutela le ordenó al presidente Petro y le dio 48 horas para que lo cumpliera, en donde indicara de manera exacta que las manifestaciones que realizó no tenían soporte fáctico, no contaban con sentencias ni con investigaciones", explicó el togado.

El abogado Rondón explicó que, aunque la Presidencia radicó sus explicaciones indicando que cumplieron la decisión judicial, no la cumplieron específicamente en el apartado de las investigaciones.

"Básicamente ellos indican que simplemente cumplieron la decisión judicial, pero lo que no aclaran es que justamente no la cumplieron en el apartado de las investigaciones. No existen ni siquiera investigaciones por estos temas de narcotráfico", aseveró.

La Fiscalía General de la Nación, de hecho, certificó en el proceso que no existen tales investigaciones en contra del doctor Burgos. Actualmente, se le corrió traslado al presidente para que indique por qué no cumplió la orden en los términos exigidos.

El segundo punto crucial de la discusión recae en las graves acusaciones lanzadas por Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro. Carranza manifestó en entrevista que el fiscal Mario Burgos cometió "fraude procesal" en el caso de Nicolás Petro. El defensor de Burgos desmintió estas acusaciones, calificándolas de "calumnia" y "completamente falsa".

"Eso es una calumnia cometida por un abogado defensor en un medio de comunicación", indicó el abogado de Mario Burgos.

