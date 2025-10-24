En vivo
Blu Radio  / Nación  / Actos hostiles no contribuyen a normalizar relaciones: Cancillería sobre Petro en lista Clinton

Actos hostiles no contribuyen a normalizar relaciones: Cancillería sobre Petro en lista Clinton

Desde la Cancillería también aseguraron que el presidente Petro ha recibido un tratamiento injurioso en los últimos días por parte del Gobierno Trump.

Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

La Cancillería se pronunció tras la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se incluyó al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. La entidad calificó el acto como “hostil”.

“Estos actos hostiles que, además de insultar, desconocen la lucha que han librado el presidente Gustavo Petro Urrego, las Fuerzas Armadas y la sociedad colombiana contra el narcotráfico, no contribuyen en nada a la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, el comunicado señala que no solo se está insultando al presidente Gustavo Petro, sino a todos los colombianos que han luchado contra el narcotráfico.

“La decisión de la OFAC y el tratamiento injurioso del que ha sido objeto el señor presidente en los últimos días vulneran no solo su honorabilidad, sino también la memoria de los miles de colombianos y colombianas que han sacrificado sus vidas en la lucha contra el narcotráfico”, se lee en el comunicado de la Cancillería.

Es importante recordar que la primera dama, Verónica Alcocer; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el hijo del presidente Petro, Nicolás Petro, también fueron incluidos en la lista Clinton.

comunicado de prensa cancilleria lista clinton presidente.jfif

“Para Colombia, la relación estratégica con los Estados Unidos se rige por una visión de Estado, independientemente de los ciclos políticos coyunturales de cada país, y se fundamenta en los estrechos vínculos económicos, sociales y culturales construidos a lo largo de más de dos siglos de trabajo conjunto. El pueblo colombiano espera que el Gobierno de los Estados Unidos valore y respete en los mismos términos su relación con Colombia, así como otras naciones lo hacen con nuestro país”, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

