Advertencias por riesgo de apagón en Colombia: Mañanas Blu 10:30, programa 3 de abril de 2024

Este miércoles, 3 de abril, se habló en Mañanas Blu 10:30 sobre el estado de la energía, donde el presidente del grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, se refirió al tema de los recortes de energía y el riego de un apagón en el país.

“Nosotros no gestionamos la distribución, gestionamos transmisión. En el transcurso del fenómeno de El Niño como tal, las cosas se mostraban manejables”, indicó Ricardo Ortega.

En este mismo sentido, se contó con la participación de Alexis Venito, Gobernador de Vichada, quien se refirió a los reclamos que le hizo al Gobierno por el tema energético en el departamento.

“En este momento debemos pensar como ciudadanos, con responsabilidad política. Somos parte de la Colombia profunda, independiente del partido”, expresó Alexis Venito.

Por otro lado, se tocó el tema de la situación de la Universidad de Pereira, donde el representante del consejo académico, Samuel Guzmán, se refirió a la expectativa que tienen sobre quién será el nuevo rector que tomará el cargo por los próximos 4 años, así mismo señaló que la casa Gaviria quiere quedarse por cuarto periodo consecutivo con la Universidad.

"Fue aceptado dentro del reglamento del mismo Consejo Superior, hay un vacío jurídico al respecto de por qué permitieron la inscripción de alguien que no cumplía con los requisitos. Acá se configura el poder que una casa política quiere tener sobre la universidad", señaló Samuel Guzmán.

Finalmente, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió a los cuestionamientos sobre por las recientes decisiones que se tomaron por parte de la Superintendencia de Salud, que ordenó la intervención a la EPS Sanitas.

“Nosotros no estamos liquidando (…) La orden del señor presidente ha sido claramente defender hasta donde sea posible y no dejar liquidar ni una clínica ni un hospital y por eso que hemos presentado la reforma para defender a las EPS para que no tengan un problema grave, que es el problema de ser aseguradoras financieras, porque resulta que no están cumpliendo con ese precepto”, indicó Guillermo Alfonso Jaramillo.