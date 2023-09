El representante a la Cámara Agmeth Escaf conversó recientemente en una entrevista en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre un incidente que tuvo lugar durante el partido entre Colombia y Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla . La polémica surgió debido a una disputa por la ubicación de las sillas asignadas en el estadio.

El incidente ocurrió cuando Agmeth Escaf solicitaba el asiento que, según la información de su boleta, le correspondía en el estadio. Esta petición desató una fuerte discusión con la familia del jugador de la Selección Colombia Luis Díaz , que estaban ocupando el asiento en cuestión.

Durante la entrevista, Escaf expresó sus sentimientos sobre este lamentable episodio: "Fue muy triste, muy doloroso. Estaba acompañado de mis hijos, su abuela y mi hermana. Fui al estadio con la emoción de ver el partido y disfrutarlo con la gente. Esto me dolió, no puedo negarlo, pero no cambia mi manera de hacer política. Al contrario, me estimula más para seguir trabajando".

No podemos seguir viéndonos como enemigos. Debemos agruparnos todos. Esto me ha fortalecido en mi convicción de promover un pensamiento progresista y trabajar para que la polarización se acabe agregó

En cuanto a la pregunta de si este incidente cambia algo en su enfoque político, Escaf reconoció la necesidad de reducir el tono agresivo en la política.

"Si bien no ha sido mi estilo, debemos bajar un poco el tono y buscar que alguien dé el primer paso para mejorar esta situación. Es responsabilidad de todos, incluyendo a los congresistas, evitar generar contenidos agresivos en redes sociales y medios, ya que esto influye en la polarización de las bases sociales", indicó.

El representante concluyó afirmando que los líderes políticos deben ser conscientes de su papel en la sociedad y trabajar para corregir la situación actual. "Nos llamamos los padres de la patria y somos el peor ejemplo a la hora de dar líneas políticas o pensamientos agresivos. Debemos corregir esto. Estoy comprometido en evitar que esta situación continúe", afirmó Escaf.

Agmeth Escaf quería sacar de su silla a LA FAMILIA DE LUIS DÍAZ. pic.twitter.com/A1AEkgwZgk — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) September 8, 2023