“Al ELN cuando se le da la mano va por el codo”: expresidente Duque sobre diálogos de paz

Durante un conversatorio en la presentación de un libro sobre lo que fue el Gobierno del expresidente Iván Duque, entre el 2018 y el 2022, se habló de varios temas coyunturales. Uno de los más comentados fue el de los recientes diálogos de paz con el ELN, que iniciaron este lunes en Caracas, Venezuela. El exmandatario recordó que uno de los momentos más difíciles de su mandato fue el atentado de la escuela de la Policía en Bogotá, en enero del 2019, donde perdieron la vida 22 jóvenes.

“Al ELN cuando se le da la mano va por el codo, va por el cuello y así lo ha hecho sistemáticamente durante las últimas cinco décadas”, dijo el expresidente Duque.

El expresidente también recordó una anécdota con el cantante Silvio Rodríguez, quien le entregó una carta del ELN, en la que lo invitaban a tener nuevamente los diálogos con este grupo armado antes de los atentados en la escuela.

“Deseo que les vaya bien, sin que caigan en la ingenuidad de permitir que se mantengan mesas de diálogos mientras que el ELN sigue lacerando al pueblo colombiano. La otra cosa que también la voy a decir: la coherencia es muy importante, el sector agropecuario en Colombia ha sido víctima histórica del terrorismo y ahí se tiene que llevar a la mesa una posición firme. El Estado no puede aceptar ceses al fuego bilaterales, porque el estado nunca se equipará al terrorismo y es una responsabilidad del Estado proteger la vida, la honra, los bienes, los derechos de los ciudadanos en todo el territorio”, señaló.

El exmandatario cree que la presencia del representante de Fedegán en los diálogos de paz son buenos, pero considera que falta la presencia de más representantes.

“Las víctimas tienen que estar ahí; tiene que estar ahí el sector minero energético, que ha sido víctima histórica del ELN; tiene que estar presente el sector ambiental de Colombia, porque si hay un grupo ecocida en la historia de nuestro país es el ELN; también tiene que estar la mujer colombiana, porque si hay un grupo que se ha encargado de pisotearla es el ELN”, agregó el exmandatario.

Duque remató diciendo que su voz nunca será un obstáculo para la construcción de la paz en Colombia y entregó algunas recomendaciones.

“Sí tengo dos observaciones muy grandes: una, y me parece muy importante, si se va a abrir una oportunidad de conversación, esté representada la sociedad colombiana y las distintas formas de pensamiento político, porque lo peor que le pude haber pasado a Colombia fue haber convertido la paz en un asunto electoral, para fracturar a lo sociedad entre amigos y enemigos de la paz. Todos hoy tenemos que construirla y eso debe ser de un gran consenso nacional. Pero eso también me lleva a decir lo siguiente: no se puede tolerar actos de terrorismo, secuestrados y asesinatos”, manifestó Duque.

Por otra parte, el exmandatario habló del sistema de salud y criticó las reformas que está anunciando el gobierno del presidente Gustavo Petro: “Quienes sostienen que el sistema de salud de Colombia es el peor sistema del mundo más les vale que se guíen por los hechos, porque si lo destruyen sí se van a dar cuenta de lo que es tener un mal sistema de salud”.

También se refirió a las EPS y envió este mensaje al Gobierno: “Uno no puede jugar con la salud de un país por factores ideológicos. Uno tiene que pensar en el servicio, en la calidad, en el nivel de aseguramiento y en como actores públicos y privados le llevan un mayor beneficio a los pacientes”.

Y agregó Duque: “Por favor, no le metan ideología al sector de la salud porque pueden llevar a este país a una situación caótica”.

Al evento también llegaron varios miembros de su gabinete e incluso generales retirados, como lo fue el Jorge Luis Vargas, Eduardo Zapateiro, entre otros. Los grandes ausentes en la presentación del libro fue el expresidente y líder natural del Centro Democrático Álvaro Uribe y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

