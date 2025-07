Alfredo Saade: “Doy mi palabra de que el país no se quedará sin pasaportes”

Alfredo Saade, recién nombrado jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, aseguró que los colombianos no deben temer por una posible interrupción en la expedición de pasaportes, en el marco de la nueva polémica que gira alrededor de este contrato con Thomas Greg & Sons.

Asimismo, aclaró que no va a asumir el manejo directo del proceso. “Cuando decimos que estamos al frente del tema de los pasaportes es un tema que ejerzo como jefe de despacho del presidente de la República”, explicó en Mañanas Blu 10:30. Añadió que su función en este caso es de articulación entre las entidades competentes.

La polémica gira en torno a la finalización del contrato con la Unión Temporal Documentos de Viaje, conformada en gran parte por la empresa Thomas Greg & Sons, el próximo 31 de agosto. Según Saade, ese contrato “no continuará” y será reemplazado por un nuevo esquema liderado por la Imprenta Nacional, en convenio con el Gobierno de Portugal.

“Nosotros lo que vamos a hacer es fortalecer la imprenta”, aseguró Saade, al reiterar que el objetivo del Gobierno es “acabar con las uniones temporales fantasmas” y construir una capacidad estatal sostenible para producir pasaportes. “Desde el año 2023 se viene con el proceso de que este contrato no iba a continuarse con la unión temporal… la idea del presidente de la República es fortalecer la Imprenta Nacional”, explicó.

A pesar de que el contrato con Portugal aún no se ha firmado, Saade anunció que se concretará “en unas horas”. Este acuerdo permitiría a Portugal asumir progresivamente la fabricación de libretas para pasaportes, mientras se completa una transición técnica que duraría varios meses. Según Saade, la unión temporal actual tiene la obligación de dejar “aproximadamente 600.000 libretas” listas, suficientes para mantener la expedición durante cinco o seis meses.

Ante los cuestionamientos por los tiempos de empalme y la posible subcontratación con Thomas Greg & Sons por parte de Portugal, Saade fue tajante: “Eso no va a suceder”.

Saade también cuestionó la gestión de la Cancillería desde 2023, acusándola de no haber preparado adecuadamente la transición. Sin embargo, aclaró que no se trata de atacar al Gobierno del que él mismo hace parte: “Yo no estoy señalando a los cancilleres, yo estoy diciendo lo que se debió hacer desde 2023 no se hizo, y lo que vamos a hacer ahora, punto”.

El jefe de despacho reafirmó que no hay riesgo para los ciudadanos: “Colombia no tiene ningún riesgo, ninguno, no está corriendo ningún riesgo de quedarse sin pasaporte”. Añadió que la Imprenta Nacional “queda totalmente fortalecida” y que está lista para asumir el desafío técnico, apoyada por el convenio con Portugal.

"Doy mi palabra de que el país no se quedará sin libretas, se lo aseguro y se lo digo y se lo aseguro", sentenció Saade.

