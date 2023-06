“Aquí a nadie se le ha ordenado una sola intercepción telefónica ilegal”: presidente Petro

En medio de la ceremonia de ascenso de los oficiales del Ejército en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que involucra a su hasta hoy jefe de gabinete, Laura Sanabria; y al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en lo que el fiscal Francisco Barbosa llamó la vuelta de las chuzadas a Colombia.

En su discurso, el mandatario fue enfático al decir que nunca se ha dado la orden de hacer interceptaciones ilegales a ningún funcionario ni a civiles. Cabe recordar que, según reveló el fiscal general, la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, y otra trabajadora serían víctimas de chuzadas.

“Aquí a nadie de ustedes se les ha ordenado una sola intercepción telefónica ilegal, ni a ilustres y poderosos exfuncionarios ni a personas humildes. Eso no es cierto. Ni se les ha dado esa orden ni se les dará”, sentenció el presidente.

Además, dijo que el Gobierno se rige por la Constitución y, en ese sentido, autorizó a la Policía Nacional a denunciar si es que se conocen casos de chuzadas, añadiendo que su administración no repetirá los actos de otros gobiernos investigados por estos delitos.

“Ningún alto funcionario de este Gobierno les ha dado alguna orden que tenga que ver con romper la Constitución. Es más, quedan ustedes (oficiales) autorizados por el presidente de la República a que, si eso ocurre, ustedes mismos denuncien. Aquí no puede quedar ni mancha ni duda de que este Gobierno va a repetir las suciedades de otros (gobiernos), aquí no venimos a eso”, insistió el jefe de Estado.

#Video “Aquí a nadie de ustedes se les ha ordenado una sola intercepción telefónica ilegal. Ni a funcionarios ni a personas humildes. Eso no es cierto. Ni se les ha dado esa orden ni se les dará”: presidente Gustavo Petro pic.twitter.com/2GQxdC7lQF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 2, 2023

Sobre la exniñera de Sarabia, el presidente mencionó que no tiene una contra ella y que no tiene “nada que temer”, incluso, mencionó que la conoce desde la campaña presidencial y la llamó “amiga”.

“Nosotros no tenemos nada contra la ciudadana Marelbys. Yo la he conocido personalmente en mi campaña. Casi que me ha abrazado maternalmente. Ella no tiene nada que temer de mi Gobierno, es nuestra amiga. Nosotros no vamos contra seres humildes ni humildes ni poderosos”, aseveró