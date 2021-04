Aquí están acostumbrados que al presidente se le trata con pleitesía: Claudia López

En entrevista con CNN, la alcaldesa de Bogotá , Claudia López , habló de su relación con el presidente Iván Duque y dijo que, aunque su relación era cordial, cuando tenía que decir algo lo hacía con firmeza.

“Yo soy una persona franca y directa y cuando estoy de acuerdo con el presidente lo he dicho, pero cuando no, también. Eso en el sistema político colombiano causa escozor. Aquí están acostumbrados a que al presidente se le trata no con respeto, sino con pleitesía”, dijo la mandataria.

Por otro lado, la alcaldesa se refirió a la reforma tributaria y dijo que no está de acuerdo con la misma, pero cree que es necesario llegar a un acuerdo para poder mantener la inversión y los programas sociales.

Por último, afirmó que no entendía “la obsesión” de la gente con una posible candidatura suya a la Presidencia pues en este momento solo está pensando en su mandato en la Alcaldía de Bogotá.

“No entiendo cuál es la obsesión, yo soy alcaldesa, las elecciones son en el 2022 y yo soy alcaldesa hasta el 2023, así que descansen tranquilos. Los que quieran competir por la Presidencia les deseo mucha suerte”, dijo.

