Armando Benedetti dice que en Colombia hay más violaciones a los DDHH que en Venezuela

Para Armando Benedetti, embajador colombiano en Venezuela, que aún no se instala definitivamente en Caracas, los derechos humanos no son solo civiles o políticos, sino que abarcan también la economía, lo social y lo cultural.

Aunque insistió que no quiere quedar como un defensor del presidente del país vecino, Nicolás Maduro, aseguró que en Colombia ocurren más violaciones a los derechos humanos que en Venezuela.

“Yo no quiero aparecer como defendiendo al Presidente Maduro, lo que pasa es que yo soy bastante directo, (…) más violaciones a los Derechos Humanos hay en mi país con agentes del Estado (…) Lo que a mí no me gusta de mi país es que una fracción política, esa oposición, vea unas cosas graves aquí pero allá no”, dijo Benedetti.

Y aunque sostuvo que Colombia está dispuesta a colaborar en el proceso de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, dejó en claro sus diferencias con los sectores contrarios a Maduro.

“Tú dices la oposición, y son como 20 opositores y todos se creen 20 jefes, (…) yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera, siempre y cuando los dos lados estén de acuerdo”, manifestó el embajador colombiano.

Sin embargo, al referirse a Juan Guaidó, en esta entrevista dada al portal web 'Efecto Cocuyo', fue aún más crítico, pues lo calificó de “pendejo y huevón”.

“Un jueves me designan a mi embajador, el viernes, sábado y domingo me dio una enfermedad gastrointestinal que nunca me había dado en la vida y el domingo veo que Guaidó me atacó. Y este huevón (risas) por qué me va a atacar, qué es lo que le pasa, pero siempre me pareció un pendejo, no solo de ahora”, afirmó Benedetti.

Una posición política que generó la respuesta de la Mesa de la Unidad, que rechazó a través de un comunicado lo expresado por el embajador, exigiéndole a él y al gobierno colombiano trabajar de manera imparcial en beneficio de ambos países.

