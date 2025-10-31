Así estará la movilidad en este puente festivo: autoridades estiman alto flujo aéreo y vehicular

El país se prepara para uno de los fines de semana con mayor movimiento del año. En medio de la segunda temporada de lluvias, las autoridades del sector transporte desplegaron un amplio operativo en carreteras, terminales y aeropuertos para acompañar a los millones de viajeros que se movilizarán durante el puente festivo de Todos los Santos.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que ya se han atendido 880 emergencias viales en todo el territorio nacional, ocasionadas principalmente por deslizamientos de tierra, caída de material vegetal, pérdida de banca e inundaciones.

De estas emergencias, 417 han generado cierres totales y 463 cierres parciales durante todo el año, afectando especialmente a los departamentos de Boyacá, Nariño, Santander, Caquetá, Chocó, Huila y Cauca. Sin embargo, son 15 los puntos críticos y activos, con cierres totales en sectores de Antioquia, Chocó, Cauca y Huila, y cierres parciales en Cundinamarca, Casanare y Norte de Santander. Los equipos de la entidad trabajan en la recuperación de bancas, nivelación de taludes, instalación de puentes metálicos y control hídrico, para garantizar la movilidad en las vías nacionales durante el puente.

Por su parte, la Supertransporte estima que 1,4 millones de vehículos se movilizarán por las terminales terrestres, en cerca de 139 mil vehículos, mientras que 900 mil viajeros lo harán por vía aérea. Para garantizar seguridad y acompañamiento, el Gobierno dispuso un operativo nacional con la participación de la Superintendencia de Transporte, la ANI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Invías.



En total, más de 6.000 funcionarios y operativos estarán desplegados en terminales, peajes y aeropuertos, apoyados por 3.100 equipos tecnológicos de monitoreo y control en tiempo real. Además, habrá presencia de grúas, ambulancias y carro taller en los principales corredores viales.

La viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, señaló que el compromiso del Gobierno es que “cada familia llegue bien a su destino y regrese a casa con tranquilidad”, e hizo un llamado a los viajeros a planear sus desplazamientos, revisar sus vehículos y acatar las indicaciones de las autoridades.

En el transporte aéreo, la Aeronáutica Civil proyecta la movilización de más de 865 mil pasajeros entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, de los cuales 525 mil viajarán en rutas nacionales y 340 mil al exterior. Las terminales de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Santa Marta serán las de mayor movimiento, y contarán con refuerzo operativo y monitoreo constante.

Publicidad

La entidad también recomendó a los usuarios llegar con antelación a los aeropuertos (3 horas para vuelos nacionales y 4 para internacionales), revisar documentos, consultar las condiciones climáticas y estar atentos a los anuncios de sus aerolíneas.

Con estos planes, el sector transporte busca garantizar que, pese a las lluvias y al alto flujo de viajeros, el puente de Todos los Santos transcurra con seguridad, fluidez y responsabilidad en las carreteras y aeropuertos del país.