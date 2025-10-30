Atento conductor, cierres viales afectarán carreteras en Colombia durante este puente festivo

Por estos meses avanza la segunda temporada invernal en varias regiones del país. Durante los últimos días, sobre el territorio nacional, se han registrado nubosidades con lluvias de variada intensidad, por lo cual el Instituto Nacional de Vías (Invías) ha ejecutado planes de contingencia para mitigar el impacto de las lluvias sobre la infraestructura vial del país.

Asimismo, la entidad explicó que durante este fin de semana con festivo habrá cierres viales activos en varias carreteras, Boyacá, Nariño y Santander son los más afectados.

De acuerdo con la el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las precipitaciones ocurren, especialmente, en las regiones Caribe, Pacífica y Amazonia. Las lluvias más persistentes y de mayor intensidad con tormentas eléctricas han ocurrido sobre el área marítima de la cuenca del Pacífico, el litoral Caribe y del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

También en amplios sectores departamentales de Magdalena, sur de Cesar, norte de Atlántico sur de Bolívar, norte de Sucre y Córdoba, sur de Chocó, norte y occidente de Valle del Cauca, norte de Santander, sur de Antioquia, centro y oriente de Tolima, suroccidente y oriente de Vichada, occidente y suroriente de Guainía y norte de Vaupés.



Debido a lo anterior, el Invías está adelantando labores de contingencia para mitigar el impacto de las lluvias sobre la infraestructura vial. Según el más reciente balance, la entidad ha atendido 880 emergencias viales en lo corrido de la temporada, que han generado 417 cierres totales y 463 parciales en diferentes carreteras nacionales.

El objetivo, según la entidad, es garantizar la seguridad y la transitabilidad en los corredores bajo su jurisdicción. Para ello, desplegó "personal técnico, operativo y especializado que trabaja en la remoción de material, recuperación de taludes y reconstrucción de banca, entre otras labores".

Cierres viales en Colombia. Foto: Invías.

Cierres viales activos en Colombia para este fin de semana

Los departamentos más afectados por los cierres viales son Antioquia, Cauca, Huila y Chocó. Actualmente, el Invías reporta 15 emergencias viales activas, de las cuales siete mantienen cierres totales o parciales. Entre los puntos críticos se encuentran:

Cierres totales:

Antioquia: en el sector La Mansa – Peñalisa (Km 36), por movimiento en masa y pérdida de la banca. El paso se habilita de forma alternada entre las 6:00 a. m. y 8:30 a. m. Chocó: en el tramo Quibdó – La Mansa (Km 13), por deslizamiento. Cierre nocturno entre las 6:00 p. m. y 6:00 a. m. Cauca: en el sector Guadualejo – Irlanda (Kms 3 y 7), por pérdida de banca. Huila: en el tramo Orrapihuasi – Depresión El Vergel (Km 20), debido a afectaciones en un puente.

Cierres parciales:



Cundinamarca: vía Honda – Villeta (Km 37), por pérdida parcial de la banca. Casanare: sector El Crucero – Aguazul, por el mismo tipo de afectación. Norte de Santander: tramo La Lejía – Saravena (Km 93), con paso restringido por pérdida de banca.

Además, se mantienen trabajos de remoción en vías de Santander, donde debido a deslizamientos y pérdida de la calzada se han generado cierres en los corredores Landázuri – Barbosa y Puerto Araujo – Landázuri.



¿Cuáles son las principales causas de las emergencias viales?

El Invías señala que las afectaciones se deben principalmente a:

Trabajadores de Invías en carretera. Foto: Invías.

Movimientos en masa: 683 casos.

Caída de material vegetal: 115 casos.

Pérdida de banca: 32 casos.

Inundaciones 16 casos.

Novedades en puentes: 12 casos.

Los departamentos más impactados en lo que va de 2025 son Boyacá (113 emergencias), Nariño (109), Santander (96), Caquetá (90), Chocó (61), Cauca (49) y Huila (49).

Ante la magnitud de los daños, la entidad ha implementado maquinaria y mano de obra para ejecutar acciones simultáneas en todo el territorio. Entre las labores que adelantan los operarios del Invías están la recuperación de bancas, instalación de puentes metálicos, nivelación de taludes y manejo hídrico para mitigar el impacto del agua en las vías.

Estas tareas se están adelantando en coordinación con gobernaciones y alcaldías locales, con el fin de restablecer el paso y evitar nuevos cierres. Asimismo, la entidad vial también ha llevado a cabo estudios geológicos, hidráulicos y estructurales para garantizar soluciones duraderas ante los efectos de la temporada invernal.

