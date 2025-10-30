Derrumbes en Nariño dejan incomunicadas más de 35 veredas y aíslan a 5.000 campesinos

Habitantes de por lo menos 35 veredas de los municipios de Policarpa, en el norte, y de Samaniego y Santa Cruz de Guachavés, en el suroccidente de Nariño, se encuentran aislados por vía terrestre luego de que un gigantesco alud de tierra destruyera parte de la banca carreteable que comunica a estas poblaciones en el departamento.

Algunos campesinos que transitaban por la vereda Arrayanes lograron salvar sus vidas cuando cientos de toneladas de tierra y lodo cayeron sobre la carretera interdepartamental.

El primer hecho se produjo en la vía que desde el resguardo indígena de El Sande comunica por tierra con Guachavés, donde una gran cantidad de material cubrió la banca carreteable, sin que se registraran heridos ni víctimas humanas que lamentar.

Gabriel Osejo, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Nariño, dijo a Blu Radio que al menos 30 kilómetros de vías regionales han resultado afectados por la intensidad de las lluvias en diferentes municipios del departamento.



Osejo aseguró que se adelantan trabajos de remoción de tierra y piedra en Policarpa, Samaniego y Santa Cruz de Guachavés, donde más de cinco mil campesinos permanecen incomunicados debido a la magnitud de los derrumbes.

El funcionario indicó que en ninguno de los eventos se han reportado heridos ni víctimas mortales, y llamó la atención de los alcaldes locales para que mantengan activos los planes de contingencia.

“Estamos trabajando con las juntas de acción comunal para recuperar, en el menor tiempo posible, el paso vehicular en estos municipios”, aseguró Osejo.

Entre tanto, campesinos e indígenas de la zona rural del municipio de Samaniego manifestaron su temor ante la posibilidad de nuevos deslizamientos de tierra debido a la persistencia de las lluvias.