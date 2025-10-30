Remoción en masa destruyó carretera en Vélez, Santander: 27 familias evacuadas

Una grave emergencia se registra en el municipio de Vélez, sur de Santander, por cuenta de una remoción en masa que destruyó la vía nacional Transversal del Carare, que comunica a la provincia de Vélez con el Magdalena Medio, dejando interrumpida la movilidad en varios tramos y a cientos de habitantes incomunicados.

El alcalde de Vélez, Orlando Ariza, confirmó que la situación comenzó el sábado en la noche en la vereda Zaranda, donde se registró una pérdida del cauce del río Quiratá y un deslizamiento de gran magnitud que afectó la carretera y varias viviendas.

“No sabemos qué está pasando, no hemos podido acceder a la zona. Ayer hicimos una evaluación inicial y nos informaron que seis viviendas colapsaron, otras cuatro resultaron afectadas y 27 familias debieron ser evacuadas. Hoy el panorama es aún más crítico: se reporta pérdida total de la vía en varios tramos y caída de árboles que mantienen bloqueado el acceso”, explicó el mandatario local.

Video: Así se ve una de las zonas de la emergencia en el municipio de Vélez, Santander. El @InviasOficial confirmó el cierre total de la carretera por la transversal del Carare. #MañanasBlu pic.twitter.com/mZ0CkQa7F1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 30, 2025

El movimiento de tierra ha destruido postes y torres de energía, dejando a varias veredas sin servicio eléctrico. “Creemos que son unas 200 hectáreas comprometidas, pero no hemos podido constatarlo por completo debido al riesgo y a la inestabilidad del terreno”, agregó Ariza.



El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó el cierre total de la vía Landázuri–Barbosa, a la altura de los kilómetros 27, 28 y 29, por pérdida de la calzada, y reportó un derrumbe adicional en el kilómetro 3. Personal técnico adelanta la evaluación de los daños y la señalización de la zona.

#AEstaHora | Cierre total de la vía Landázuri–Barbosa (#Santander) por remoción en masa y pérdida de calzada en los km 27, 28 y 29, y derrumbe en el km 3.

Nuestro personal evalúa los daños y señaliza la zona.

Evite transitar y consulte el #767. 🚧 pic.twitter.com/q0Z4qcVSMZ — Invías (@InviasOficial) October 30, 2025

Las autoridades locales, junto con organismos de socorro, la Policía Nacional, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), trabajan en la atención de la emergencia. El alcalde señaló que se adelanta un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para declarar la calamidad pública, ya que la magnitud del evento supera la capacidad de respuesta del municipio e incluso del departamento.

“Hablé con el gobernador Juvenal Díaz, con Gestión del Riesgo de Santander, con representantes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo e Invías. También se notificó a la Electrificadora de Santander. Desde la Gobernación se comprometieron a enviar ayudas”, puntualizó el alcalde Ariza.

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a no intentar ingresar a la zona afectada, debido al constante movimiento de tierra, caída de árboles y alto riesgo de nuevos deslizamientos.