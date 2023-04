Así lo dejarán de "fregar" los bancos: no podrán hacer llamadas en horario no hábil

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Juan Carlos Wills, representante a la Cámara por el partido Conservador y ponente del proyecto 'Dejen de fregar', entregó detalles sobre la iniciativa que busca que no e hagan llamadas en horario no hábil.

La plenaria de Senado de la República aprobó en su último debate el proyecto que busca que las entidades financieras, de bienes y servicios no puedan contactar a ningún ciudadano en horario no hábil. Es decir, solo lo podrán hacer de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche y sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El congresista señaló que con el proyecto buscan respetar los tiempos de descanso de los usuarios, “protegemos ese derecho a la intimidad que se ha venido vulnerando, no solo por los entes financieros sino por los comerciales”.

En este mismo sentido, señaló que en caso de que el usuario no tenga problema con que lo contacten en horarios no hábiles se lo podrá hacer saber a la entidad, sin embargo esto no quedará estipulado en ningún tipo de contrato.

“Si el consumidor quiere ser contactado, lo puede hacer después de la firma de contrato o por medio escrito. Si la gente quiere recibir información comercial se abrió la posibilidad de una base donde la gente puede incluirse en esa lista”, aclaró.

El proyecto, que fue aprobado con una pequeña modificación, deberá ser votado en su conciliación en los próximos días y de esa manera pasará a sanción presidencial. Esta propuesta busca beneficiar a alrededor de 15 millones de personas que han adquirido créditos con estas entidades y que en muchas ocasiones se ven angustiados por cuenta de las llamadas.

