Así reacciona la política a los escandalosos audios de Armando Benedetti

Luego de que Armando Benedetti, quien tuvo que dejar el cargo el pasado viernes junto con la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, por el escándalo de las interceptaciones telefónicas a una niñera, amenazó con revelar secretos de la pasada campaña presidencial, molesto por el trato recibido en el Gobierno.

Todo se dio a conocer por la filtración de unos escandalosos audios de una conversación con Sarabia, en las que amenaza con información que dice tener de la campaña del presidente Gustavo Petro. Benedetti, fue fundamental en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, y decisivo para su triunfo en la costa atlántica, envió en días pasados una serie de mensajes de audio a Sarabia para expresarle su disconformidad por la demora de Petro en recibirlo.

Por supuesto, el escándalo ha generado todo tipo de reacciones, entre las cuales piden investigaciones, hay rechazo contra el Gobierno por parte de la oposición y otras que apoyan al presidente Gustavo Petro.

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez pidió que Petro "renuncie" porque a la luz de las revelaciones de Benedetti considera que "se robaron las elecciones. Hicieron todas las trampas habidas y por haber".

"Los vergonzosos audios divulgados hoy demuestran que estamos gobernados por una banda de gentuza", manifestó por su parte el exministro conservador Juan Camilo Restrepo.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al mandatario a través de su cuenta de Twitter una respuesta seria sobre todo el escándalo que ahora envuelve a su gobierno.

Por su parte, Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, aseguró que denunciará al presiente Gustavo Petro:

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro pidió que los responsables asuman las consecuencias ante la ley:

Un trino del mandatario en el que aparece junto a su hija con lo que han calificado con mensaje retador, también generó polémica entre el sector político.

Otra de las personas que reaccionó fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien, aunque no se refiere mucho a Petro, publicó un trino que dice: “¿Todo bien en casa?”. Pese a que no se refiere a alguien en específico, hay que recordar que de esa misma forma respondió al mandatario cuando tuvieron un cruce de trinos en el que se enfrentaron sobre la política de seguridad entre los dos países.

Mensajes ofensivos y advertencias

En los mensajes, cargados de palabrotas y obscenidades divulgados por la revista, Benedetti le recuerda a Sarabia lo que él hizo para ayudar a Petro a ganar la Presidencia.

"Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente", agrega.

Benedetti desmintió

El contenido de las grabaciones causó inmediato repudio en sectores políticos y Benedetti publicó luego un mensaje en Twitter en el que asegura que los audios fueron manipulados. "Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados.

Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte", manifestó.

