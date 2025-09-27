Así va la entrega de indemnizaciones a víctimas desde que inició el Gobierno Petro

En lo corrido del 2025, la Unidad para las Víctimas ha intensificado su labor en favor de los sobrevivientes del conflicto armado colombiano, con avances significativos en la reparación integral, atención humanitaria y presencia territorial. Uno de los logros más destacados es la entrega de 29.810 cartas de indemnización administrativa, de las cuales el 87 % fueron gestionadas en los últimos tres meses.

Este avance ha sido posible gracias a la estrategia “Del Escritorio al Territorio”, que ha permitido llevar la oferta institucional a zonas duramente golpeadas por la violencia. En ese periodo reciente, se distribuyeron 25.970 indemnizaciones, representando una inversión cercana a los $293 mil millones.

Además de las indemnizaciones, La Unidad para las víctimas ha dado pasos concretos en el cumplimiento de decisiones judiciales. En el marco de sentencias de restitución de derechos, se han ordenado 3.025 pagos, dirigidos a garantizar la reparación de víctimas reconocidas en estos fallos.

En el plano de la asistencia humanitaria, más de 20.325 hogares han sido beneficiados con apoyos tanto económicos como en especie. Esta ayuda prioritaria ha estado enfocada en familias en situación de alta vulnerabilidad y urgencia, reforzando el enfoque diferencial y de atención inmediata que caracteriza a la entidad.



La Unidad también ha trabajado en fortalecer las capacidades comunitarias de organizaciones de víctimas. En ese sentido, se gestionó la entrega de bienes incautados por la DIAN en nueve departamentos del país. Parte de este esfuerzo incluyó la distribución de más de 800 kits familiares y 840 rollos de tela, con un valor superior a los $900 millones, dirigidos a proyectos de autosostenibilidad y desarrollo local.

Uno de los hechos más significativos de este año ha sido el retorno de la atención presencial en Venezuela, luego de ocho años de suspensión. En ciudades como Maracaibo, Caracas y San Cristóbal, fueron acompañadas 246 personas, marcando un paso importante en la atención transnacional de la población víctima que reside fuera del país.

Según declaraciones de la entidad, el balance general del actual Gobierno refleja resultados contundentes. Desde su inicio, se han entregado cerca de 600 mil cartas de indemnización, con una inversión acumulada de $4,6 billones, superando ampliamente las cifras alcanzadas en administraciones anteriores. Este dato no solo representa un récord histórico, sino que evidencia el impacto real de las políticas públicas orientadas a la reparación de las víctimas.

“La Unidad para las Víctimas sigue cumpliéndole a los sobrevivientes del conflicto armado en temas como indemnización individual, reparación colectiva, atención humanitaria y presencia en los territorios”, señaló la entidad, destacando su compromiso con los pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición.