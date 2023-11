Atención: inició operativo de liberación del padre de Luis Díaz

Fuentes cercanas a Blu Radio confirmaron que se ya inició el proceso de liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz, quien fue secuestrado junto con su esposa el pasado sábado 28 de octubre.

El proceso de liberación se daría entre los departamentos de Cesar y La Guajira. Hasta el momento, existe una mayor posibilidad a que Mane Díaz sea trasladado a la ciudad de Valledupar y posteriormente al municipio de Barrancas.

Por el momento, en el proceso participaría la Iglesia católica, que ya había recibido las coordenadas para llevar a cabo este proceso. Además, también están participando una misión de la ONU que hace parte del protocolo.

El secuestro del padre de Luis Díaz ha causado todo tipo de rechazo no solo en el país, sino también en el mundo entero que ha exigido al ELN su pronta liberación, un hecho que, dice el mismo Gobierno, "no genera credibilidad a los procesos de paz" que se llevan a cabo.

El Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, informó a los periodistas que los representantes del ELN en las negociaciones habían indicado a sus contrapartes gubernamentales "que será liberado". Foto: AFP

Publicidad

Luis Díaz, a raíz de este hecho, ha recibido respaldo, apoyo y palabras de aliento de diferentes sectores dentro y fuera de Colombia. Desde históricos futbolistas del país, destacados dirigentes y hasta de su mismo club, el Liverpool, han clamado por la liberación y el respeto a la vida de su padre.

Mensajes de apoyo en redes, comunicados y actos en referencia al extremo guajiro dentro del terreno de juego son solo algunos de los hechos con los que recientemente el mundo se ha solidarizado con Luis Díaz.

En días recientes, la cúpula del ELN ya había reconocido el secuestro y había anunciado que "orientó la liberación del padre de Lucho" a su Frente de Guerra Norte, por considerarlo "un error".

Publicidad

Sin embargo, el paso de los días sin noticias ha inquietado al país y a las autoridades, que el pasado lunes replegaron de la zona rural de Barrancas a unos 300 policías y militares que participan en su búsqueda.

Se ha llevado a cabo una búsqueda masiva del padre del extremo del Liverpool Luis Díaz, secuestrado en Colombia el 28 de octubre de 2023 junto con su esposa, quien ha sido liberada desde entonces. Foto: AFP

Lo anterior, en respuesta a que la misma guerrilla se excusara en que la demora en la liberación se debía a la presencia militar en los alrededores de Barrancas. El mismo Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno con el ELN, dijo en diálogo con Mañanas Blu que ya no había más razones para seguir reteniéndolo.

“De tal manera que no hay ninguna excusa y se espera que hoy se produzca esa liberación. Debe ser hoy, no porque ellos lo hayan anunciado, sino porque el último pretexto que había era ese, un despliegue militar que dificultaba el proceso de liberación, la entrega a Naciones Unidad y la Iglesia, pero esa situación terminó”, afirmación de Otty que no se cumplió ese mismo martes.