Aunque lo niega, Andrés Calle, nuevo presidente de la Cámara, departía con el ‘Ñoño’ Elías

Una de las grandes sorpresas y victorias del Gobierno Petro, con el inicio del segundo año legislativo, fue la elección con 179 votos del congresista liberal Andrés Calle como presidente de la Cámara de Representantes.

Calle es un político cordobés de 31 años, proveniente de una familia con bastante influencia y poder en el departamento. Su hermano, Gabriel Calle Aguas será candidato del Pacto Histórico a la Gobernación, y su padre, Gabriel Calle Demoya, aspirará nuevamente a la Alcaldía de Montelíbano.

A los Calle se les ha criticado que pudieran tener alguna relación en el pasado con políticos condenados como Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías y Musa Besaile. Precisamente, en Mañanas Blu, el presidente de la Cámara respondió que nunca había conocido a estos políticos.

“Te lo puedo decir con toda la certeza, no conozco al ‘Ñoño’ Elías, nunca he estado al lado del ‘Noño’ Elías, no conozco a Musa Besaile. Mi historia política la conocen en Córdoba, hace cinco años decidí aspirar por primera vez a la Cámara de Representantes y hemos hecho ejercicio al lado del pueblo”, señaló el representante Calle.

Sin embargo, en el perfil de Facebook del político cordobés aparece una foto fechada del 15 de enero de 2011, en la que se ve a un joven Andrés Calle abrazando al ‘Ñoño’ Elías y departiendo en una mesa.

Según fuentes en Córdoba, la foto se habría tomado en una de las tantas fiestas de fin de año que hacía el exsenador Elías en Sahagún, en las que invitaba a simpatizantes y a dirigentes de la región.

