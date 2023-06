“Benedetti nunca gestionó recursos para la campaña Petro Presidente”: Ricardo Roa

En entrevista exclusiva con Mañanas Blu, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, desmintió las afirmaciones del exembajador Armando Benedetti sobre la supuesta entrada irregular de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial.

"Nunca, nunca, pasaron recursos, ni se gestionaron recursos ni por parte del exembajador Armando Benedetti ni por persona alguna de la campaña distintos a los reportados y a los registrados en la plataforma de cuentas claras de la Gerencia Nacional de la campaña", dijo en diálogo con Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio.

Respecto a los 15.000 millones mencionados por Armando Benedetti, Roa enfatizó en que no hubo irregularidades y que las cuentas de la campaña fueron debidamente registradas, legalizadas y auditadas por el Consejo Nacional Electoral e, incluso, durante la entrevista, entregó cifras precisas.

"En la consulta ejecutamos unos recursos cercanos a los 8.700 millones, en la primera vuelta unos recursos por nivel de 28.384 millones y en la segunda vuelta los recursos ejecutados todos con financiación de los bancos y las cooperativas y los proveedores de 12.843 millones de pesos", manifestó.

Gestión de recursos bajo control

Ricardo Roa dejó claro que la gestión de los recursos de la campaña estuvo respaldada por créditos con bancos importantes del país, cooperativas del sector financiero y proveedores. Además, afirmó que no existieron gerentes regionales o locales con la facultad de recibir recursos, ya que todo se centralizó en la gerencia nacional de la campaña. Asimismo, explicó detalladamente las auditorías realizadas a las cuentas de la campaña, las cuales fueron certificadas por el órgano de control, el Consejo Nacional Electoral.

“De hecho, hubo un comunicado público el 17 de marzo del año pasado en el marco de la campaña en el que personalmente anuncié y fue refrendado y repetido muchas veces por el entonces candidato a la presidencia, no hay ni persona ni empresa autorizada distinta a la Gerencia Nacional de la campaña para gestionar recursos de la campaña”, precisó.

Roa destacó que se implementaron rigurosos controles para recibir donaciones de particulares durante la campaña, incluyendo la creación de un oficial de cumplimiento y un manual de auditoría. Señaló que algunos aportes en efectivo y en especie fueron debidamente registrados y descontados de los recursos totales obtenidos por la campaña.

Investigación del Consejo Nacional Electoral

Roa aclaró que la apertura de la investigación por parte del Consejo Nacional Electoral se originó a partir de una denuncia anónima que se basó en un borrador de un documento de auditoría. Hasta el momento, no ha sido requerido por el Consejo Nacional Electoral y espera que la investigación demuestre la transparencia en la gestión de los recursos de la campaña.

“Nunca entendí por qué las afirmaciones de Benedetti”

Sobre las razones que llevaron al exembajador en Venezuela a hablar sobre estos temas, el hoy presidente de Ecopetrol dijo que aún no las entiende: “Yo en realidad nunca entendí eso, no entendí esa situación, desconozco las razones, el último tuit que coloca el embajador reconoce un estado de alcohol en su momento y algún tema de presiones que él entiende, pero yo sigo sin, digamos, darle espacio a eso porque eso fue algo que nunca existió”.

Tranquilidad y respaldo del presidente Petro

Ricardo Roa aseguró que ha mantenido una comunicación constante con el presidente Gustavo Petro y le ha brindado informes detallados sobre el manejo de las cuentas claras de la campaña. Según Roa, el presidente Petro confía plenamente en la veracidad de la información proporcionada, y él tiene la tranquilidad de que está diciendo la verdad.

“Yo hablo con él permanentemente, nos comunicamos (…) El mismo día creo que él me hizo saber de ese audio, yo inmediatamente le respondí, podemos estar tranquilos, presidentes, porque absolutamente nada de lo que está diciendo Armando obedece a la realidad. Y ya después que he hablado con él, le he llevado estos reportes que tengo en mis manos, sobre el manejo de las cuentas claras, él tiene la confianza y la certeza en que lo que yo le digo es cierto y yo tengo la tranquilidad de que lo que estoy diciendo corresponde a la realidad y a nada diferente”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí: