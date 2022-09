Camioneros no descartan ir a paro: "No se trata de que digan que tranquilos, el ACPM no sube"

Jorge García, presidente de la Asociación Nacional de Camioneros (ACN), habló en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, sobre la posibilidad de el gremio de transportadores de carga protagonice movilizaciones ante la subida de los precios de la gasolina.

"El temor es para todos, Colombia tiene una sobreoferta vehicular muy grande y debido a esto hay mucha informalidad, por consiguiente no nos cumplen con los fletes desde hace años. No hay una garantía de que sobre como debe ser. Hay sobreoferta, hay que regular y no se ha hecho. En este momento estamos trabajando prácticamente a pérdida", indicó el vocero gremial.

El presidente de la ANC dijo que no es suficiente que el Gobierno diga que no tocará los precios del ACPM, ya que el costo de la vida se disparará con el aumento del costo de la gasolina.

"Proponemos revisar la fórmula de los combustibles con costos en Colombia, el de producción y el de refinación . El combustible no puede subir porque Colombia es un país productor. Tenemos dos refinerías y crudo propio. Refinar un galón de gasolina cuesta 5.300 pesos", declaró García.

De acuerdo con García, los problemas de los precios de los combustibles vienen del gobierno de Andrés Pastrana y no puede pensarse que en el país se pague el mismo precio de la gasolina que en los Estados Unidos cuando los ingresos para un trabajador en ese país son diez veces superiores a los de un colombiano.

"El problema de nosotros es que tenemos una herencia de los gobiernos de Andrés Pastrana cuando internacionalizó el precio de los combustibles y nos puso la parte del Golfo de México. Quedamos figurando como si importáramos el combustible y se prevé pagar internacional y por eso nos plantean pagar 18.000 pesos el galón, pero realmente no es así. Podemos divinamente refinar toda la producción nacional", indicó el vocero.

Los camioneros llevarán a cabo un acercamiento con el Gobierno del presidente Gustavo Petro este viernes, donde se analizarán distintas fórmulas que permitan descartar un alza desmedida del precio de la gasolina.

“Uno con hambre hace lo que sea. Queremos dialogar y que nos escuchen. Tomar una medida como esa en este momentos es darle un campanazo al país en todo sentido, porque se dispara el costo de vida”, concluyó García.