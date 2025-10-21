Canciller viajará a Nueva York ante la ONU en medio de crisis con EE. UU.

Blu Radio conversó con la canciller Rosa Villavicencio, quien aseguró que, tras la crisis diplomática con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro se comprometió a bajar el tono. La canciller agregó que esperan que no se impongan nuevos aranceles al país y se refirió al viaje que realizará mañana a Nueva York, donde podría sostener contactos directos con funcionarios del Gobierno de Donald Trump.

Blu Radio: El presidente Gustavo Petro no tiene visa, usted tampoco. ¿Cómo es la interlocución con el Gobierno Trump en medio de la crisis?

Canciller Rosa Villavicencio: “El diálogo se hace a través de las representaciones diplomáticas. Ayer tuvimos una reunión, un primer acercamiento con el encargado de negocios, John McNamara, y con nuestro embajador Daniel García-Peña, quien fue llamado a consultas por la situación que se presentó: unas declaraciones injustificadas y sin evidencia, que pretendieron ofender a los colombianos al señalar a nuestro presidente como jefe del narcotráfico.

Allí clarificamos y le expusimos lo injustificado de esas afirmaciones, además de mostrarle varios errores en el informe que sirvió para la descertificación: el cálculo del potencial productivo de las hectáreas cultivadas, pero también el compromiso existente con la política de sustitución y con la implementación de los acuerdos de paz.



Estos acuerdos tienen que ver con el reparto de la tierra a los campesinos, para que dejen de tener incentivos en el cultivo de hoja de coca, y con la formalización de más de dos millones de hectáreas, lo que convierte a los campesinos en propietarios y genera una transformación importante del territorio, pasando de economías ilícitas a lícitas.

También expusimos el trabajo de las fuerzas de seguridad en materia de interdicción, incautación de toneladas de cocaína y de precursores, extradición de personas vinculadas a estas actividades ilegales y destrucción de laboratorios. Estas cifras nunca antes se habían registrado en la lucha contra las drogas, por lo cual resultan aún más injustificados esos señalamientos.

Luego, reiteramos el compromiso de restablecer de manera mutua y con respeto los diálogos, para resolver la crisis y generar la confianza que permita que el diálogo sea constructivo”.

Blu Radio: ¿El presidente se comprometió a desescalar el lenguaje?

Canciller: “Sí. Yo creo que el presidente ha respondido cuando lo han ofendido, pero ahora está en la tónica de hablar diplomáticamente, resolver las controversias de otra manera y enviar un emisario que lleve las propuestas. Estamos a la espera de mantener el comercio sin aranceles. Ellos tendrán que responder; se dijo otra cosa, pero del dicho al hecho hay un trecho. Esperamos que esto no escale”.

Blu Radio: Canciller, usted mañana viajaría a Nueva York. No tiene visa, pero cuenta con el permiso para ir a la ONU. ¿Habrá algún intento de comunicación directa con funcionarios del gobierno de Estados Unidos o algún mensaje del Gobierno en ese escenario?

Canciller: “Sí. Vamos a hablar con Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, porque presentamos el informe para la renovación de la permanencia de la Comisión de Verificación de la implementación de los acuerdos de paz. Es algo muy importante para nuestro país, ya que garantiza el acompañamiento de la comunidad internacional en ese proceso y en la confianza que deben desarrollar las comunidades con dicha presencia.

Esperamos que el Consejo de Seguridad se pronuncie a finales de mes, y vamos a hablar con los miembros que deben votar sobre la continuidad de la comisión.

No tengo visa, pero eso no implica que no pueda viajar como funcionaria, porque los países sede de entidades de Naciones Unidas están comprometidos a permitir la participación de los representantes en actividades de esas organizaciones. Así que estamos listos para realizar todas las gestiones esta semana”.

Blu Radio: Canciller, en un trino usted habló de las marchas contra el presidente de EE. UU. e incluso señaló que él debía replantear sus decisiones. ¿No constituye esto participación en política?

Canciller: “No. Creo que eso demuestra uno de los motivos del liderazgo que tiene Colombia, bajo el presidente Gustavo Petro, al levantar las banderas más democráticas y esenciales de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que tienen que ver con el mantenimiento de la paz.

Las manifestaciones reclaman precisamente el multilateralismo y se oponen a quienes pretendan erigirse de manera unilateral como autoridades para tomar decisiones. Ese fue el cuestionamiento que los ciudadanos norteamericanos hicieron a su presidente.

Mi comentario iba en el sentido de que, cuando mucha gente reclama, un líder debe reflexionar: algo estoy haciendo mal; debo hablar con ellos y revisar esas políticas”.

Blu Radio: ¿Tiene alguna información sobre la posible inclusión de altos funcionarios del Gobierno o personas cercanas al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton?

Canciller: “No. Eso es un rumor, y creo que se queda en eso, porque no hay evidencia de que se haya hecho. Tal vez sea un deseo de algunos representantes del Partido Republicano, pero no creo que ocurra, porque no hay justificación. Es un rumor sobre el cual poco hay que decir”.

Blu Radio: Venezuela es uno de los puntos más álgidos entre Estados Unidos y Colombia. En caso de que EE. UU. decidiera intervenir e ingresar en territorio venezolano, ¿Colombia estaría del lado del régimen de Nicolás Maduro?

Canciller: “Una intervención en Venezuela no afectaría solo al régimen de Maduro, sino a toda la región latinoamericana, porque sus implicaciones serían un éxodo masivo y una migración forzada a causa de la desestabilización del país.

Entendemos que Estados Unidos tiene una controversia basada en factores económicos; el hecho de que Venezuela posea importantes reservas de petróleo y que EE. UU. dependa de este recurso para el funcionamiento de su economía genera intereses.

También entendemos que Venezuela debe resolver por sí misma, sin injerencias externas, las controversias entre el Gobierno y la oposición, para avanzar hacia un Estado democrático con elecciones reconocidas.

Todo ello hace parte del respeto y la soberanía que deben tener los países. La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, con bombardeos a barcazas, de origen desconocido, incluso si se tratara de narcotraficantes, viola la normativa de derechos humanos, ya que no pueden ser asesinados de forma extrajudicial.

La cooperación militar en la lucha contra el crimen se ha mantenido: hay múltiples incautaciones, personas detenidas y extraditadas, pero todas con debido proceso. Ese es precisamente uno de los cuestionamientos que hacemos: se están vulnerando normas internacionales, incluso aquellas de las que Estados Unidos no es parte.

Ese es otro de los mensajes que hemos transmitido: hay que respetar la normatividad internacional que nos hemos dado como civilización para poder convivir y mantener la paz en el mundo”.