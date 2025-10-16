Cancillería: por ahora, no se frena el convenio con Portugal para expedir pasaportes

La Cancillería colombiana aseguró que la expedición de pasaportes está garantizada pese a la controversia contractual promovida por la Procuraduría contra los convenios de cooperación suscritos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

Este jueves, el Ministerio Público pidió al Tribunal Superior de Bogotá la nulidad absoluta del convenio suscrito por un valor de $1,3 billones, con el que se busca ejecutar el nuevo modelo de producción y personalización de pasaportes.

Según la Procuraduría, son varios los incumplimientos: el contrato va en contra de la Ley 1150 de 2007 sobre la contratación con entidades internacionales, porque la Casa de la Moneda aportó sólo el 21 % del valor total frente al 50 % que exige la norma; además, no hay informes técnicos o de mercado que respalden el nuevo modelo.

Pasaporte de Colombia Foto: Blu Radio

Justamente, dice la Cancillería que esa demanda corresponde a una controversia jurídica que aún tiene dos instancias adicionales para resolverse y, por el momento, no ha sido notificada oficialmente, por ello los convenios siguen en ejecución.



“La existencia de un medio de control, en este caso una demanda, no impide en modo alguno que sigan en ejecución los proyectos, planes y programas relacionados con la expedición del nuevo modelo de pasaportes por parte de la Cancillería. A la fecha, la Imprenta Nacional y la Cancillería adelantan, sin contratiempos, todos los actos que fueron objeto de convenio interadministrativo para implementar el nuevo modelo de pasaportes”, reiteraron desde el ministerio.

Finalmente, la Cancillería aseguró que el servicio de expedición de pasaportes continúa operando con total normalidad bajo el contrato vigente con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026.

“No existe, ni existirá, desabastecimiento de libretas, y las medidas adoptadas garantizan la continuidad del servicio en todo el territorio nacional”, aseveraron.