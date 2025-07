Carrillo responde al pastor Saade por proponer reelección: "Ya está bueno de payasadas"

Sigue el quebrando en el Gobierno nacional entre sus funcionarios; esta vez el enfrentamiento está servido entre dos integrantes del gabinete por cuenta de comentario en redes sociales.

La polémica hoy es protagonizada por el jefe de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo y la ahora mano derecha del presidente Gustavo Petro, el pastor Alfredo Saade.

Todo surgió por cuenta de un mensaje en X, en el que Saade la emprende contra la oposición, pero además se mostró a favor de la reelección del presidente Gustavo Petro, de que aseguró que hará todo lo posible para postular su nombre en 2026.

De inmediato, Carrillo reaccionó al mensaje y se lanzó, haciéndole un llamado a tener cuidado con sus palabras e invitándolo a evitarlas, diciéndole que ya no es un opinador más, sino que se trata de el jefe de Despacho, cargo con el cual debería seguir sin opiniones personales.

“¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”, escribió.

Y agregó: “Si su trabajo es lambonear el del gabinete es cumplirles a los colombianos, su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos, si le gana la pulsión activista pues: Levántate y vete. Y no se le olvide que esos a los que hoy llama ineptos, fueron los que lo avalaron en sus aventuras políticas: Cambio Radical y Centro Democrático. De verdad que no le queda este showcito”.

Saade ha generado algo de controversia por sus formas en el ahora despacho de la Presidencia, además del contrato para la elaboración de pasaportes, el cual pasaría a la Imprenta Nacional.

El Gobierno colombiano suscribiría el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal (INCM) para la fabricación de pasaportes, según informó el jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade. El anuncio se produce en medio de la incertidumbre por la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, que podría verse interrumpido a partir del 1 de septiembre si no se define un nuevo contratista.