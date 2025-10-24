En vivo
Blu Radio  / Nación  / Caso Uribe: defensa acusa al Gobierno y a Montealegre de deslegitimar fallo absolutorio

Caso Uribe: defensa acusa al Gobierno y a Montealegre de deslegitimar fallo absolutorio

Este viernes, Montealegre presentó su renuncia alegando que se iba a concentrar en el proceso de casación tras la absolución del expresidente Uribe, caso en el que el alto funcionario fue declarado víctima.

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Archivo Blu Radio, EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

A través de un comunicado, Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, calificó como otra grave injerencia del Gobierno nacional el contenido de la carta de renuncia presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Y es que en la mañana de este viernes, el alto funcionario presentó su renuncia irrevocable alegando que se iba a concentrar en el proceso de casación tras la absolución del expresidente Uribe, caso en el que Montealegre fue declarado víctima.

“Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver a un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime. Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad”, escribió Montealegre.

Agregó que recurriría a los tribunales internacionales porque, para él, la Corte Suprema estaba “cooptada por el verdugo de la justicia" y no confiaba en ese alto tribunal para defenderse.

Para Granados, estas declaraciones buscan distraer la atención de la opinión pública sobre los verdaderos motivos de su salida del ministerio y, al mismo tiempo, deslegitimar el reciente fallo judicial que absolvió al expresidente Uribe.

“Más allá de las manifestaciones falsas e injuriosas proferidas por Montealegre, que retratan su catadura moral y estatura jurídica, lo grave es que, nuevamente, el gobierno nacional busca interferir en un asunto que es competencia de la rama judicial, aspecto que atenta gravemente contra la independencia de la justicia”, puntualizó.

Finalmente, el defensor del exmandatario aseveró que este tipo de comportamientos por parte del Gobierno ponen en riesgo el equilibrio entre los poderes públicos, socavan la confianza ciudadana en las instituciones judiciales e irrespetan la autonomía de los jueces.

