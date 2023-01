“Cínica y rastrera”: rifirrafe entre exministra Karen Abudinen y Katherine Miranda en redes sociales

La exministra Karen Abudinen aseguró que existió una campaña de desprestigio en su contra por el desfalco en Centros Poblado, cuando, según ella, fue la encargada de denunciar el hecho ante las autoridades. Además, aseguró que esto fue aprovechado para realizar campaña por parte de algunos funcionarios públicos, así como lo hizo la congresista de la Alianza Verde Katherin Miranda.

En la entrevista con El Radar de Blu Radio, la exfuncionaria del Gobierno Duque reveló que hay nueve cuentas a las que se les hizo la investigación, en los que estuvieron hablando del desfalco de Centros Poblados para ganar popularidad, como la congresista Katherin Miranda.

“Por ejemplo Katherine Miranda consiguió votos a través de mi apellido. Ella no pudo conseguir votos a través de su trabajo, si no que los consiguió a través del verbo ‘Abudinear’ y poniendo vallas para desprestigiándome. Eso fue netamente real Katherine Miranda se aprovechó de la coyuntura, pero no solo se aprovechó, sino que también hizo parte de esa narrativa para poder tener una votación importante en Bogotá”, dijo la exministra en diálogo con Blu Radio en el programa El Radar que dirige Ricardo Ospina.

De inmediato, la congresista Miranda respondió en sus redes sociales y afirmó que esto es un descaró y por eso se hizo se le hizo a la exfuncionaria un debate de moción de censura.

“Es realmente increíble el cinismo de Karen Abudinen, hasta la fecha no han aparecido los 70 mil millones de pesos y hoy sale a los medios de comunicación a decir que su nombre hoy está manchado por mí culpa, cuando lo único que yo hice fue mi deber constitucional y es hacer control político, una moción de censura para demostrarle al país que se habían robado 70 mil millones de pesos”, explicó la congresista Katherine Miranda en dialogo con Blu Radio.

Esta declaración generó de inmediato una respuesta de la exministra Karen Abudinen en la red social.

“Saca las cuentas de los ataques. Apúrate. Llama a Bolívar. Actívense. Lo que si me tiene feliz es que ya no me dices ladrona. Que bien mujer cínica y rastrera.”, afirmó.

