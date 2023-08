CNE aceptó solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Gustavo Bolívar

La carrera por llegar al Palacio Liévano el próximo 29 de octubre podría sufrir un cambio que impactaría la intención del Gobierno de tener un aliado en el Distrito. En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avocó conocimiento de una solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura del exsenador Gustavo Bolívar como candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá por la coalición Pacto Histórico.

La solicitud hecha por la activista Juanita Cataño estaría fundamentada en el hecho de que Bolívar se encuentra inhabilitado para aspirar en estas elecciones, ya que no se habría efectuado la notificación legal por parte de la mesa directiva del Senado de la República de la renuncia del entonces senador por el Pacto Histórico, antes del 31 de diciembre de 2022.



“He pedido al CNE la revocatoria de la inscripción de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá. Su renuncia no fue publicada en la Gaceta del Congreso o edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros, esto hace que se encuentre vigente la prohibición de desempeñar un cargo público al 1 de enero de 2024, no siendo posible su posesión como alcalde en caso de que sea elegido”, señaló Cataño, en su momento a través de la red social X, antes Twitter.

En el auto, proferido por la magistrada del Pacto Histórico y presidenta de la Corporación, Fabiola Márquez, señalan que, una vez sean notificados de la decisión, Bolívar tendrá tres días para ejercer su derecho de contradicción y defensa. Además, la autoridad electoral ordena al Senado de la República hacer llegar en menos de tres días todos los documentos que certifiquen la posesión y la renuncia de Bolívar el pasado 31 de diciembre.

“Por tanto, en concordancia con la denuncia presentada por la ciudadana Juana Eloisa Cataño Muñoz y como resultado del análisis material de las pruebas obrantes en el expediente, se concluye que existen indicios suficientes para avocar conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción del candidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá D.C., Gustavo Bolívar Moreno, inscrito por la coalición Pacto Histórico Colombia Puede”, dice el auto de la magistrada Márquez.

