¿Colombia está condenada a la financiación irregular de las campañas electorales?

Todo un escándalo por la supuesta entrada de dinero ilegal en la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro, sacude a su Gobierno y puede traer consecuencias judiciales y políticas al mandatario.

El caso que involucra al hijo del presidente, Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez, pone de nuevo en el ojo del huracán la financiación de las campañas electorales y los topes permitidos para las mismas.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el excandidato presidencial Sergio Fajardo, habló sobre su experiencia en las candidaturas en las cuales ha estado de cara a la Presidencia y aseguró que el reto es cumplir con la regla.

“Hay una regla y el reto es cumplir la regla, es todo. Hay unas leyes y esas leyes se respetan y funcionan. ¿Por qué es un misterio respetar las leyes?”, finalizó cuestionando.

Publicidad

Fajardo habló sobre la ética a la hora de estar en una contienda electoral y aseguró que un líder debería estar en la capacidad de decir “no” en el momento en que llegue algún dinero u apoyo que no va de acuerdo con la narrativa de la campaña.

“Yo he querido ser presidente, pero no he podido. La capacidad que debe tener un líder, es decir: no. La mejor forma de educar es el ejemplo”, señaló.

Por su parte, Elisabet Ungar, analista política y exdirectora de Transparencia por Colombia, en medio del análisis que involucra la cultura ciudadana, que se ha visto en muchas veces manchada por cuenta de la corrupción en el país, por ejemplo, en las financiaciones de campañas electorales, aseguró que es lamentable decir que está demostrado que las normas no se cumplen y peor aún, no hay quien las haga cumplir.

Publicidad

“Tal y como están las cosas hoy en día, no hay manera de hacer las cosas distintas. Se necesita una reforma profunda sobre lo electoral”, aseguró.

A esto agregó que debe existir mayor rigurosidad a la hora se hacer cumplir las normas en materia de financiación electoral, cosa que según Ungar, no se está haciendo en la actualidad y lo cual ha dado pie a los numerosos casos irregulares que tiempo después la justicia conoce.

Tres procesos en el camino en el caso Nicolás Petro

Según el coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Esteban Salazar, el caso puede tener tres procesos: uno en la Fiscalía General, otro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el tercero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

"La Fiscalía, por ahora, cuenta con la información de Nicolás Petro y 'Day' Vásquez, quienes deberán aportar pruebas de los dineros que recibieron y cuántos y a dónde ingresaron en campaña", puntualiza.

Publicidad

El dinero en cuestión provino de dos fuentes, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como "el hombre Marlboro", y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso "Turco" Hilsaca.

"Lo que sigue entonces es que la Fiscalía deberá comprobar si los dineros aportados (...) vienen de fuentes ilegales" para tomar las medidas penales del caso, indicó.

Más allá del origen del dinero, Nicolás Petro afirmó en una entrevista publicada por la revista Semana que su padre no sabía del ingreso a su campaña electoral de dinero ilícito.

Publicidad

"Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias", manifestó.

Por los lados del CNE, este organismo deberá investigar si ese dinero fue registrado por la campaña presidencial de Petro y, de esta forma, determinar si el entonces candidato sabía o no.

La CNE no tiene competencia para juzgar al presidente y otros aforados, lo que por ley le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de la que Salazar dice que "se ha caracterizado por ser altamente negligente e ineficiente en el pasado".

El presidente de dicha Comisión, el conservador Wadith Manzur, informó el que desde marzo pasado, cuando Vásquez hizo las primera denuncias contra Nicolás Petro, lleva a cabo "un proceso en contra del presidente de la república" que "se encuentra en etapa de investigación previa", a lo cual se suma la denuncia presentada esta semana contra el presidente por un senador.

Publicidad

Escuche la entrevista aquí: