Con nuevo punto de expedición de pasaportes en Bogotá se descongestionarán trámites

En las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó un nuevo punto de expedición de pasaportes en las afueras de Corferias, sobre el borde activo del centro de eventos, que queda sobre la avenida La Esperanza, para poder agilizar los procedimientos que los colombianos necesitan al momento de solicitar su pasaporte.

Con este nuevo punto de expedición y renovación de pasaportes, las personas que tenían su proceso en el Palacio San Carlos ahora podrán dirigirse a Corferias para continuar con su proceso. En total hay 21 ventanillas que podrán atender por el momento a más de 1.200 procesos.

Publicidad

“Ante el aumento de la demanda de pasaportes, desde noviembre pasado se comenzó una búsqueda intensa de opciones para habilitar una sede más grande y adecuada. Vimos en Corferias a un gran aliado, pues ofrece una infraestructura ideal para el tipo de actividad que tiene la Cancillería. Son instalaciones que permiten un espacio suficiente, un montaje ágil y de calidad, y condiciones para poder atender a los ciudadanos de manera más cómoda y efectiva”, indicó la vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez.

Las citas para el agendamiento de pasaportes seguirán gestionándose a través de la página web de la Cancillería. Ahora las sedes habilitadas en Bogotá para expedición y retiro de pasaportes son las ubicadas en Corferias, la Calle 98 y la Calle 53. En este sentido, las personas que antes gestionaban sus pasaportes en la sede centro de la Cancillería deben retirarlo en la nueva oficina.

Publicidad

Sin embargo, la Cancillería alerta que aún hay represados más de 30.000 pasaportes desde septiembre del 2021. Así mismo, se espera que en dos meses se logré normalizar todos los represamientos que se vivieron durante meses atrás.

Publicidad

“Vi que acá estaban atendiendo, acudí el viernes para hacer todo el proceso y solo me demoré 5 minutos. Ya hoy los recibí sin ningún contratiempo, fácil. No tuve que hacer enormes filas para que me lo den”, mencionó la señora Nubia, quien recibió su pasaporte.

Con este nuevo punto de atención, la Cancillería de Colombia busca formalizar y organizar todo el servicio que se estaba ofreciendo en la sede centro y duplicar la capacidad de atención en la expedición y entrega de pasaportes. La nueva sede está ubicada en el borde activo de Corferias, sobre la avenida La Esperanza. Los usuarios pueden llegar directamente al punto sin necesidad de ingresar al complejo ferial.

Publicidad

Desde la Cancillería se hace un llamado a la ciudadanía para que acudan a las citas que solicitaron con anticipación a las festividades y vacaciones para evitar represamientos al momento de la expedición.