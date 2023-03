Con paro minero, Clan del Golfo busca mostrarse fuerte de cara a paz total: gobernador de Antioquia

En la noche del domingo, una turba de manifestante incendió un peaje en el municipio de Tarazá, Antioquia , y, además, dejó sin agua a la población. Sobre estos hechos, y la violencia en el paro minero, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien responsabilizó de estos hechos al Clan del Golfo.

Para el gobernador, hay miles de pruebas que comprometen al grupo armado ilegal que, según dijo, está pagando por quemar ambulancias y atentar contra la fuerza pública.

“Los mineros son las primeras víctimas porque copan su territorio, los instrumentalizan. La contaminación de esta protesta, que nunca fue pacífica, pero ahora es más violenta, es obvia”, dijo Gaviria en Mañanas Blu.

El funcionario manifestó que muchos mineros se han apartado de las protestas porque han dicho que no están con las manifestaciones violentas: “Lo que pasa es que una turba de 300 y 400 personas hay miembros del Clan del Golfo, hay personas pagadas y también mineros obligados. Violencia es amenazar a las instituciones educativas para que los niños se desescolaricen y tengan que estar en sus casas. Violencia es obstruir las vías y obstruirlas con grandes árboles que destruyen y tiran a las carreteras y que impiden el paso hasta de la misión médica. Violencia es amenazar a las instituciones educativas para que los niños se desescolaricen y tengan que estar en sus casas. Violencia es obstruir las vías y obstruirlas con grandes árboles que destruyen y tiran a las carreteras y que impiden el paso hasta de la misión médica".

Publicidad

El gobernador de Antioquia, en ese sentido, agregó que es necesario que los trabajadores se deslinden de las manifestaciones, pues serán los únicos perjudicados.

Sobre lo que busca el Clan del Golfo, el funcionario respondió: una jugada es la de responder a la acción del Estado contra la minería ilegal porque eso afecta sus intereses y, la otra, es mantener un pulso con el Estado con miras a la paz total. “Están buscando unas mejores prerrogativas en el marco de la paz total y ponen de fachada a los mineros para lograr sus objetivos”, puntualizó el gobernador de Antioquia.

Asimismo, Gaviria manifestó que el Clan del Golfo, como otros grupos armados ilegales, está aprovechando la buena voluntad del Gobierno nacional para abusar del alto al fuego decretado por el Ejecutivo en el marco de la paz total.

Publicidad

"Lo que yo sí creo en este momento es que la buena voluntad de la paz total del Gobierno nacional (...) está siendo abusada por estos grupos al margen de la ley, y aquí no me refiero únicamente al Clan del Golfo. También me refiero a otros que están en el norte de Antioquia, porque recuerden que hace más de un mes, mes y medio, yo denuncié en el norte de Antioquia la presencia de grupos de las FARC en escuelas, haciendo reclutamiento, haciendo adoctrinamiento. Eentonces, lo que sí no me cabe la menor duda, porque además lo he conversado y así me lo han manifestado otros gobernadores de otros departamentos, es que estos grupos ilegales están aprovechando el buen la buena voluntad del Gobierno nacional para mantener sus actividades criminales y aún para incrementarlas. Lo que me han dicho otros gobernadores es que la siembra de coca se ha incrementado exponencialmente en los últimos meses aprovechando o abusando del cese al fuego que ellos interpretan como pienso yo como una especie de cese de las los accionarios militares", dijo.

En cuanto a la situación de los estudiantes, Gaviria indicó que "el panorama es de parálisis total" y que "este paro que desde siempre ha sido violento y ahora es más violento todavía ha impedido desde el principio la normalidad en el sector educativo". Sin embargo, destacó que se han implementado medidas para suplir esta deficiencia, como la virtualidad al máximo que se pueda hacer