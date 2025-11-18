Confirman 15 menores muertos en operativos contra disidencias de ‘Iván Mordisco’

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que 15 menores de edad han muerto en los bombardeos ejecutados por las Fuerzas Militares desde el 24 de agosto en operativos contra estructuras de las disidencias de las Farc, encabezadas por alias ‘Iván Mordisco’.

Según el consolidado oficial, en la operación del 24 de agosto en El Retorno (Guaviare) murieron tres menores; en el operativo del primero de octubre en Puerto Santander (Amazonas) se confirmaron cuatro; y en los bombardeos del 10 de noviembre en Calamar (Guaviare) hubo siete menores fallecidos. A esto se suma una menor muerta en la operación del 13 de noviembre en Puerto Rondón (Arauca).

El presidente Gustavo Petro reaccionó con un extenso mensaje en redes sociales, en el que aseguró que sus cifras corresponden a 12 “adolescentes” muertos, aunque enfatizó que todas las víctimas habían sido reclutadas forzosamente, calificando a ‘Iván Mordisco’ como responsable de crímenes de guerra.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió suspender temporalmente los bombardeos mientras se verifican otros operativos que también habrían dejado menores fallecidos. Subrayó la urgencia de garantizar el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH).



Sin embargo, Petro respondió que la ofensiva no se detendrá, argumentando que las facciones vinculadas al narcotráfico mantienen acciones ofensivas en varias regiones del país.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, amplió la información sobre la operación en Puerto Rondón. Confirmó que Medicina Legal certificó la muerte de un menor de edad y que otro cuerpo podría corresponder a un joven entre los 15 y 25 años. Además, anunció la muerte de alias ‘Chifle’, principal cabecilla de la estructura E10 bajo el mando de Mordisco.

Sánchez defendió la continuidad de las operaciones pues, según su criterio, “negar o limitar las capacidades del Estado para proteger a la población es fortalecer a los grupos criminales”.

Añadió que varios militares y policías han muerto a manos de menores reclutados por las disidencias.