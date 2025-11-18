En vivo
Confirman 15 menores muertos en operativos contra disidencias de ‘Iván Mordisco’

El reporte, basado en análisis forenses de cuerpos recibidos tras operaciones en Guaviare, Amazonas y Arauca, detalla que entre las víctimas hay niñas, niños y adolescentes reclutados por los grupos armados ilegales.

Foto: Suministrada
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

