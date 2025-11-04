Defensora del Pueblo pide atención urgente a la crisis humanitaria en el Cauca

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su profunda consternación por la escalada de violencia en el departamento del Cauca, tras los recientes hechos que han cobrado nuevas víctimas civiles y evidencian el deterioro de la seguridad en la región.

En un comunicado, Marín calificó como “desgarrador” lo que ocurre en el suroccidente del país. Recordó que en la madrugada del lunes una bomba en el municipio de Suárez dejó dos personas muertas y dieciséis heridas, entre ellas una menor de edad. A ello se suma la masacre registrada en Corinto, donde fueron asesinados una mujer y dos hombres, hechos que han generado conmoción y temor entre las comunidades.

La funcionaria lamentó la falta de respuesta y acompañamiento de las autoridades nacionales a los informes de alerta temprana y a las recomendaciones que la Defensoría ha venido emitiendo sobre la situación de riesgo en el Cauca. Señaló que durante la presentación del informe “Voces que resisten”, realizada la semana pasada, no hubo presencia de representantes del Gobierno central, aunque sí asistieron autoridades locales, personeros y delegados de organizaciones sociales del departamento

Iris Marín, defensora del Pueblo // Foto: Defensoría del Pueblo

“Ignorar los diagnósticos o resistirse a ellos no es buena idea. Es como quien se molesta con el médico por un diagnóstico que no le gusta. La consecuencia es que la salud empeora”, advirtió Marín.



La defensora reiteró que los informes de la entidad buscan colaborar armónicamente con el Gobierno y las instituciones del Estado, en cumplimiento del deber de proteger a la población civil. Subrayó que la acción coordinada entre niveles de gobierno es esencial para garantizar la vida y los derechos de los habitantes del Cauca, uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado y las economías ilegales.

Marín insistió en que la colaboración institucional debe ser de doble vía y que el principal beneficiario de una respuesta articulada del Estado es la ciudadanía. “En este caso —dijo—, el pueblo del Cauca”.

El pronunciamiento se da en medio de una creciente ola de ataques y enfrentamientos entre grupos armados en el departamento, donde la Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre la urgencia de medidas de protección, atención humanitaria y presencia integral del Estado.