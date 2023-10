Congresistas denuncian que reforma a la salud se está aprobado a 'pupitrazo'

Durante el debate congresistas de sectores alternativos reclamaron al gobierno y a la mesa directiva “jugaditas” para que sea aprobada la reforma a la salud al votar varios bloques de artículos.

“Me están obligando de alguna manera, vulnerar mi autonomía dentro de este recinto porque me toca asumir una sola posición para todos, así sea que unos querían votar positivo y otros no. No puede ser que no me den la oportunidad de deliberar sobre los artículos en donde yo tengo posiciones distintas y que no me pueden meter en un solo bloque. En este bloque que vamos a votar, mismo tema, estamos votando desde disposiciones de laboratorio de salud pública, hasta pago Cotizaciones y contribuciones, hasta la superintendencia de salud”, expresó la representante de la Alianza Verde Alianza Verde Katherin Juviano.

A su turno, la representante del Partido Dignidad fue crítica en la forma cómo se votó el articulado y la posibilidad de caer en vicios de trámite en el desarrollo de la votación de la reforma.

“Por el hecho de qué no someta a una encrucijada a la hora de votar, sino porque, el cuerpo mismo de la reforma no va a tener consecutiva al final del debate, porque ustedes van a probar ahora, por decir empezar a sacar de rapidez para quizás sacar un titular de prensa, tantos artículos fueron aprobados, no empezar por la raíz, por el núcleo del debate; en ese sentido vamos a tener al final una reforma que va a terminar siendo una colcha de retazos”, explicó la representante Jennifer Pedraza.

Durante el debate y la votación de la reforma a la salud estuvieron presentes los ministros de Salud, Interior, TIC, Vivienda, al igual que el presidente de Colpensiones. Durante su paso se encargaron de cuidar uno a uno los votos de los representantes y de esa manera sacar adelante la reforma a la salud con las mayorías que requiera la ley.

Cuando se retiraron partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, algunos congresistas de la U y del Partid Conservador; fueron calificados por David Racero como de terroristas al querer dañar el quórum.

“Con los que vienen, nos van a estar amenazando todo el tiempo, como es recurrente en ellos, que esto tiene algún vicio procedimental, que se está violando la ley, que se está violando la Constitución y no sé cuántas cosas más. Terrorismo procedimental, así que podemos nosotros entrar en el debate del contenido, que tanto hemos alargado, que nos dimos 15 días en la comisión accidental”, expresó el representante David Racero, del Pacto Histórico.

La respuesta del Centro Democrático no se hizo esperar y pidieron respeto a la bancada del Pacto Histórico en un tono enérgico.

“Y que nos tilda de terroristas por cuenta de eso, eso es una falta de respeto. Terroristas son los integrantes de los grupos armados con los que el Gobierno está sentado a la mesa desde ayer, sin exigirles por ejemplo que cese el reclutamiento menores y que cese la violencia a la que es sometida a la población colombiana. Terroristas son los integrantes Hamás, ese grupo terrorista palestino, que usted vio lo que sucedió el día sábado y el presidente de la República hoy no ha sido capaz de rechazar esos hechos, eso es vergonzoso, eso si son terroristas”, respondió el representante Andrés Forero del Centro Democrático.

La mesa directiva de la Cámara de Representantes citó para este martes a las 9 de la mañana a los congresistas para continuar la discusión del resto del articulado de la reforma a la salud.

