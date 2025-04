CRC prohíbe emitir contenidos de promoción Consulta Popular en espacios institucionales del Gobierno

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se pronunció a los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro en cuanto a una supuesta censura en su contra. De acuerdo con la entidad, los contenidos solicitados por el Gobierno nacional para promover la consulta popular en canales abiertos no se ajustaban a los parámetros de la ley.

“Estos espacios deben destinarse exclusivamente a informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de funciones propias de las entidades del Estado, así como para promover la unidad familiar, el civismo, la educación, los derechos humanos, la cultura y, en general, orientados a la divulgación de los fines y principios del Estado”, dice la CRC en su comunicado.

Comunicado a la Opinión Pública sobre solicitudes recientes de Espacios Institucionales https://t.co/Dy3rgxFhiR pic.twitter.com/SGDIjfmxoX — CRC Colombia (@CRCCol) April 26, 2025

El organismo aseguró que no censura ni controla el contenido de los mensajes que se difunden en los espacios institucionales. Por el contrario, manifiesta que solo se limita a verificar que los temas solicitados para ser emitidos por televisión abierta se ajusten a la normativa vigente. Eso sí, aclara que, en caso de que los mensajes se difundan a través de otros espacios o medios de comunicación, prevalece la garantía del derecho fundamental a la libertad de expresión.

“En este caso particular, el contenido con referencia ‘1 de mayo, consulta popular’ remitido por la Presidencia de la República el 24 de abril, fue revisado y no fue aprobado debido a que no se ajustaba a los findes descritos para los Espacios Institucionales. La decisión de no autorizar la emisión del contenido como Espacio Institucional se fundamenta en el cumplimiento de las disposiciones regulatorias vigentes y no constituye un acto de censura”, sigue el pronunciamiento de la CRC.

La consulta popular la propuso el Gobierno de Gustavo Petro. Foto: AFP.

Publicidad

Este pronunciamiento se da luego de que el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, denunciara un intento de censura en su contra por parte de la Comisión. “Oigan bien, la comisión de regulación no deja que, en los espacios del Gobierno, convoquen al pueblo a la marcha del primero de mayo a defender la consulta”, publicó Petro el pasado viernes, 25 de abril. El mandatario aseguró incluso que respondería judicialmente a la medida.

Estamos ante un nuevo acto de censura que hizo la Comisión de regulación de televisión.



Nunca sacó la cara para impedir la calumnia al presidente, nunca para impedir el silencio sobre lo autores de la masacre y el genocidio



¡Oigan bien! Acaba de censurarnos la Comisión de… https://t.co/rAAcw6rcv4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2025

Por último, desde la Comisión aseguraron que, con el ánimo de usar adecuadamente los espacios institucionales, sugirió al equipo de prensa de la Presidencia de la República tramitar de forma separada la invitación a la ciudadanía a marchar el 1 de mayo y la socialización pedagógica sobre la consulta popular que se radicará ante el Senado ese mismo día.