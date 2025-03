¿De dónde sale plata para marchas de indígenas? Consejero la Cric habla de “aportes”

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga el consejero regional de la Cric, Joe Sauca, dio detalles de los preparativos de las marchas indígenas que se llevarán a cabo en varias ciudades este martes, 17 de marzo. Respondió a las polémicas alrededor de esto y habló de financiación.

Estas movilizaciones se están organizando en coordinación con siete organizaciones indígenas que buscan, según dijo, defender reformas clave , especialmente en el ámbito de la salud y laboral.

Las movilizaciones están programadas para concentrarse en Bogotá y otras regiones de Colombia. Sauca aclaró que, aunque algunos se trasladarán a Bogotá, otros lo harán a Popayán y Cali.

"Ahí estaremos en conjunto con las comunidades marchando, caminando, para hablar de la defensa de estas reformas que son importantes para toda la sociedad colombiana, en especial el tema de salud. Sabemos que ese sistema está muy complicado, está colapsado y pues es importante que el Congreso de la República avance sobre estos temas importantes para todo el pueblo colombiano", señaló.

¿De dónde salen los recursos para financiar estas marchas?

De acuerdo con el consejero, la logística y financiación provienen del “esfuerzo colectivo” de las comunidades que se organizan para apoyar la causa . Esto, en respuesta a quienes se cuestionan de dónde sale el dinero de traslado, alimentación y demás y, si alguien los apoya.

"Son aportes que se hacen desde los territorios, las mismas comunidades y no son 1.500 indígenas que van a ir solo del Cauca, sino que van a ir de diferentes regiones. Entonces no es un asunto abismal; nosotros vamos a ir con cien personas , por ejemplo, eso no requiere un asunto monumental, sino de aporte de los ejercicios que hacemos en comunidad", añadió.

Demandas y reivindicaciones

Entre las reformas que impulsa el movimiento indígena se encuentra la reforma laboral . Según Sauca, en las comunidades hay jóvenes y profesionales que esperan la oportunidad de acceder a los espacios laborales que a menudo se les niegan.

Relación con el Gobierno y el futuro de la movilización

La relación entre el movimiento indígena y el Gobierno de Gustavo Petro ha sido compleja. A pesar de respaldar algunas reformas , Sauca subrayó que la lucha por los derechos indígenas continúa.

En ese sentido, enfatizó que están aquí para exigir que lo pactado se cumpla con las comunidades mencionadas.

Al preguntarle sobre la legitimidad de las movilizaciones y las críticas recibidas, defendió el derecho de las comunidades a expresar sus demandas. Explicó que "la minga es un ejercicio de reivindicación social que busca visibilizar” las luchas sin vulnerar derechos ajenos.