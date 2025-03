USO instaló polémica valla contra senadores que radicaron archivo a reforma laboral

Una controversia se ha generado tras la instalación de una valla publicitaria por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) en la que se señala a los ocho senadores que radicaron la ponencia de archivo de lareforma labora l propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.

La valla, ubicada en la sede nacional de USO en Barrancabermeja, exhibe los rostros de los congresistas Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade y Nadia Blel (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (ASI), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Justa Libres), quienes firmaron la ponencia negativa que dejó sin viabilidad la reforma en el Senado.

La decisión de archivar la reforma laboral fue anunciada el pasado 11 de marzo de 2025, luego de que los mencionados legisladores argumentaran que la iniciativa era "inconveniente" para el país.

La senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima, justificó la decisión en razones técnicas y no políticas.

“Esta es una decisión de carácter técnico, no político, ya que esta reforma no fomenta el empleo, ni combate la informalidad y no concilia entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del país. Esta comisión seguirá actuando con responsabilidad e independencia”, afirmó la congresista.

Por su parte, el senador Honorio Henríquez advirtió que la aprobación de la reforma podría generar la pérdida de miles de empleos en el territorio nacional.

Desde el sector sindical, la respuesta no se hizo esperar. El presidente de la USO expresó su rechazo a la decisión de archivar la reforma y señaló a los senadores como responsables de frenar avances en derechos laborales.

“Ocho de los 14 senadores que componen la Comisión Séptima del Senado han lanzado un ataque frontal contra las trabajadoras y los trabajadores en Colombia, pretenden archivar la reforma laboral. Paradójicamente, mientras cada uno de ellos se gana más de 50 millones de pesos al mes, rechazan que a los trabajadores nos devuelvan los recargos nocturnos a partir de las siete de la noche. Están en contra de que el trabajo dominical y festivo se pague con un recargo del ciento por ciento como es debido”, manifestó.

#FelizViernes #SomosUSO apoya la consulta popular convocada por @petrogustavo. #VivaLaUSO rechaza el ataque de ocho senadores de la comisión VII del @SenadoGovCo, tratando de hundir en silencio la #reformalaboral que se había acordado empezar a debatir.

Apoyamos la… pic.twitter.com/KA10u95k4C — USO Colombia (@usofrenteobrero) March 14, 2025

En el marco de esta discusión, la USO anunció su participación en las movilizaciones nacionales programadas para el 18 de marzo, con el objetivo de rechazar la decisión del Senado y respaldar la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro.

La instalación de la valla ha generado reacciones divididas en la opinión pública y en el espectro político. Mientras sectores afines al Gobierno consideran que es un ejercicio de libre expresión y un llamado de atención a la clase política, desde la oposición se ha denunciado la medida como una estrategia de señalamiento y presión indebida contra los congresistas.

En medio de esta controversia, el futuro de la reforma laboral parece estar sellado, al menos en el Congreso, aunque sectores sindicales y el propio Gobierno han anunciado nuevas estrategias para insistir en su aprobación.