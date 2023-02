De la Calle sobre reforma a la salud: “¿Por qué no dejan a Congreso discutir tranquilamente?”

El senador Humberto de la Calle es uno de los que firmó la carta que, junto con otros congresistas, enviaron al presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República pidiendo que la reforma a la salud se tramite como una ley estatutaria y no como una ordinaria, es decir, para que no sea discutida en sesiones extras como ya se anunció.

En diálogo con Mañanas Blu, De la Calle pidió un debate basado en la evidencia, más no es la emoción. Esto, haciendo referencia al discurso del presidente Petro este martes, en el que lanzó advertencias si las reformas no son aprobadas. Asimismo, criticó, las manifestaciones convocadas por el Gobierno y por la oposición.

“(…) La cosa callejera, la de ayer y la de hoy, ambas me parecen malas ¿Por qué no nos dejan discutir esto tranquilamente? Si metemos la pata, pues uno se retira de la política, se desactiva o reconoce, pero este tema tan complicado, tan complejo, no es para estar metiéndole solo emoción y decir que solo hay unos ricos. El sistema tiene problemas, pero pido una discusión reflexiva basada en la evidencia, no en la emoción”, señaló.

En ese sentido aclaró que no está oponiéndose “a ciegas a la ley”, pero considera que hay “cambios fundamentales” que afectarían el acceso al sistema de salud de los colombianos, principalmente, por los ajustes que se prevén para la afiliación a las EPS.

Publicidad

“Esta ley tiene unas características que afectan el núcleo esencial del derecho a la salud, en mi opinión, eso es indiscutible, pero hay otras opiniones. Hago esta afirmación porque la misma ley dice que esta es una restructuración, una transformación integral del sistema de salud. Un ejemplo, hoy hay libertad de afiliación a las EPS, la ley cambia eso, para bien o para mal”, aseveró el senador.

¿Por qué le conviene al país que la reforma a la salud sea tramitada como ley estatutaria?

“Porque debe ser tramitada con tranquilidad en sesiones ordinarias, no en el apresuramiento de extras. En temas delicados, se exige una mayoría especial y, fundamental, porque primero se pronuncia la Corte Constitucional antes de que entre en vigencia”, recalcó.

Publicidad

De la Calle añadió que tramitarla como ordinaria es un “apresuramiento” y lo ve como “un deseo de sacar esto a troche y moche acudiendo a la calle”.

“Embarcarnos en esto y que al final se caiga la ley, es un despropósito (…) Estatutaria es una garantía para el Gobierno y para la sociedad (…) Me frustra un poco que, de ante mano, cuanta cosa uno diga que implique una crítica al proyecto, es una condena personal, me parece que eso no es lo mejor para Colombia”, insistió el senador en Blu Radio.