Defensa de Olmedo López insiste que no les notificaron debidamente de la cita en la Corte

El abogado José Moreno quien representa a Olmedo López, exdirector de la UNGRD se pronunció sobre el controversial episodio de la citación en la Corte Suprema de Justicia donde el principal testigo del caso guardó silencio y no se presentó en un principio pese a que tenían conocimiento de que el magistrado Héctor Alarcón los estaba esperando.

“Solicité el oficio en donde estaban siendo citados, un oficio físico con membretes de la Corte Suprema de Justicia, donde dijera tal magistrado bajo tal radicado en tal proceso solicita o cita al señor Olmedo López a diligencia de testimonio en tal lugar, en tal hora. Eso nunca llegó(...) no es cierto que se le haya notificado en debida forma al señor Olmedo López. ”, dijo el abogado Moreno.

Luego del más reciente encuentro en Fiscalía el pasado martes 28 de mayo entre las partes involucradas, el abogado Moreno afirmó que pese a que tenían conocimiento de una intención de escuchar a Olmedo López, no habían recibido una notificación formal por lo cual decidieron no asistir; posteriormente la Dirección Nacional de Protección decide actuar y llevarlo de manera obligatoria.

“En ese momento, uno de los abogados de la oficina me llamó, me expuso en contexto de lo que estaba ocurriendo y solicité que me pusieran en altavoz. Le dije a la señora Diana y a la persona con la que se encontraba que iba a grabar la llamada porque lo que estaban haciendo era irregular. Le dije, usted no tiene competencia para trasladarlo a él a la Corte Suprema de Justicia porque ni siquiera existe una citación formal y no la hemos visto que lo cita él a la Corte y se la solicitamos expresamente”, señaló Moreno.

Publicidad

Según la defensa de López, previo a ese incidente, ellos enviaron tres oficios solicitando al alto tribunal ser notificados “no sabíamos cuál era el magistrado que lo había citado, no sabíamos bajo qué radicado, y en eso están las constancias de los documentos radicados ante la Corte, que se citara en debida forma y que se nos citará para comparecer y que nos dijera cuándo nos iban a escuchar, porque él estaba dispuesto y se informaba a la Corte Suprema de Justicia que no estábamos siendo citados y que esta defensa tampoco había sido citada2 dijo.

Esta respuesta se da luego de la revelación en Blu Radio sobre el traslado de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, para que rindiera declaración ante el tribunal. La instrucción inicial, emitida el 24 de mayo, indicaba que López debía presentarse el 29 de mayo. Sin embargo, pese a ser notificado por su esquema de seguridad, López se mostró reticente y buscó asesoría legal.

Publicidad

El 28 de mayo, tras intentar negociar un acuerdo judicial, López fue nuevamente informado sobre su citación, reaccionando de manera hostil hacia su equipo de seguridad. A pesar de la puntualidad del esquema de protección el día 29, López se negó a asistir. Funcionarios de la Fiscalía intervinieron para insistir en el cumplimiento de la citación, pero López se mantuvo firme en su negativa. Finalmente, la Corte ordenó su traslado forzoso, según un informe de la Fiscalía remitido al magistrado Héctor Alarcón.