Desmantelan depósito con artefactos explosivos de las disidencias en Huila

En la vereda San Francisco, zona rural de Palermo, al norte del Huila, el Ejército, con apoyo de la Sijín de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación, ubicó y destruyó de forma controlada un depósito ilegal que contenía 26 minas antipersonal pertenecientes al Bloque Central ‘Isaías Pardo’, Compañía Julián González, estructura que obedece órdenes directas de alias 'Iván Mordisco'.

Según información de inteligencia, se estableció que estos explosivos serían utilizados para atentar contra la Fuerza Pública, la población civil y el gremio de comerciantes locales, con el fin de presionar el pago de extorsiones.

“Este depósito pertenecería al grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Central Isaías Pardo, Compañía Julián González. Según las primeras indagaciones, este grupo armado tenía como propósito atentar contra la Fuerza Pública y obligar al pago de extorsiones por parte de la población civil”, afirmó el teniente coronel Álvaro Iván Gutiérrez Pitta, comandante del Batallón de Artillería de Campaña n.º 9 Tenerife.

En el lugar se hallaron 26 minas antipersonal, 45 artefactos explosivos improvisados con sistema de activación por mecha de seguridad, 103 metros de cordón detonante de diferentes gramos, 67 metros de mecha de seguridad, 20 detonadores eléctricos y 40 jeringas. Los expertos del grupo Exde realizaron la destrucción controlada de todo el material explosivo.



“La destrucción fue realizada por el equipo Exde aplicando todos los protocolos y métodos de seguridad establecidos, neutralizando así la amenaza que representaba para la comunidad del sector”, señaló el teniente coronel Gutiérrez Pitta.

El hallazgo se suma a una serie de operaciones que buscan reducir el accionar de los grupos armados ilegales en el norte del Huila.

El Ejército Nacional, finalmente, rechazó el uso de artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal, acciones que vulneran el Derecho Internacional Humanitario y ponen en riesgo a la población civil.