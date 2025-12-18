En vivo
Día internacional del Migrante: población Venezolana aporta USD 529 millones en Colombia, según OIM

Día internacional del Migrante: población Venezolana aporta USD 529 millones en Colombia, según OIM

Los migrantes venezolanos realizan valiosos aportes fiscales, que representan alrededor del 1,2% del total de la recaudación tributaria en países de la región Caribe.

