La Defensoría del Pueblo ha hecho una preocupante alerta al advertir que el municipio de Toribío, ubicado en el departamento de Cauca, se ha convertido en un centro de entrenamiento de niños reclutados por parte de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, adscrita a las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’, grupo que pactó un cese al fuego bilateral con el Gobierno y con el cual empezará un proceso de diálogos en las próximas semanas.

“La consolidación y concentración del poder por parte de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, de las disidencias de las Farc, ha convertido a Toribío, Cauca, en centro de operaciones militares y financieras de esta estructura armada ilegal, así como lugar de “acogida” o concentración de niños, niñas y adolescentes (NNA), que son reclutados de manera forzada en los municipios del norte del Cauca para, luego de un breve entrenamiento, ser incorporados en las diferentes subestructuras del Comando Coordinador de Occidente", explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Además, la entidad advierte que hay un riesgo alto para los 37.000 habitantes de Toribío, pues allí hacen presencia las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y hay tránsito del ELN. Además, aunque el Clan del Golfo no tiene presencia física, son generadores de amenazas en este municipio.

Asimismo, los grupos imponen algunas normas a la población como, por ejemplo, no poder circular en vehículos con los vidrios arriba, pues han instalado pasacalles, pancartas, grafitis y algunos con artefactos explosivos.

Publicidad

"Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas y dan pena de muerte para quien las incumpla. Por ejemplo, a los establecimientos públicos se les prohíbe vender bebidas alcohólicas en días de semana, no se le permite el parqueo de motocicletas frente a los locales y se les establece una hora de cierre, entre otras restricciones”, explicó Camargo.

La columna móvil ‘Dagoberto Ramos’ tiene a Toribío como centro de operaciones y finanzas, ya que, por su geografía se ha convertido en una zona de difícil acceso para las instituciones. Además, allí hay retenes constantes y patrullajes en el parque principal, en los cuales secuestran, extorsionan y hurtan.

“Todos estos hechos causan afectaciones a los derechos humanos de la población civil que reside en este municipio, muchos de ellos expresados en homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, desaparición forzada, masacres y desplazamientos forzados individuales y masivos. Pero en especial son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes están corriendo más peligro ante el interés del grupo armado ilegal de reclutarlos a la fuerza, les imparten algunas instrucciones tipo “escuela de entrenamiento”, para posteriormente enviarlos hacia las estructuras donde finalmente se vincularían”, concluyó Carlos Camargo

Publicidad

La situación de orden pública en el Cauca

Pero no es solo en Toribío donde se vive la presencia y violencia de los grupos armados, recientemente en Argelia, Cauca, más de 1.000 personas se tuvieron que desplazar a la cabecera municipal debido a los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia y las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ y, según cifras de Indepaz, en lo corrido del año ya son 3 los líderes sociales que han sido asesinados en el departamento, mientras que en el año 2022 fueron 24.

Además, en el año pasado se presentaron 15 masacres en el departamento que dejaron 48 víctimas, pero, además, Indepaz advierte que se han presentado 20 violaciones al cese al fuego bilateral en este departamento.

“Por lo menos siete firmantes fueron asesinados en Cauca en 2022, en el 2023 no se han presentado asesinatos de firmantes. Se han presentado 20 acciones que incumplen los acuerdos de cese al fuego y que afectan a la población caucana”, señaló Indepaz en su último reporte.

Publicidad

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?

Le puede interesar: