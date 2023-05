Disminuyen niveles de sismicidad del volcán Nevado del Ruiz, que sigue en alerta naranja

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este miércoles que hubo una disminución de la sismicidad en el volcán Nevado del Ruiz, que desde el pasado 31 de marzo está en alerta naranja por el peligro de una erupción.

"La actividad sísmica asociada a fracturamiento de roca en el interior del edificio volcánico presentó disminución en el número de sismos y en la energía sísmica liberada en comparación al día anterior (15 de mayo)", dijo el SGC en un comunicado.

La información detalló que este tipo de sismicidad continúa, principalmente, caracterizada por la ocurrencia de sismos pequeños en el cráter Arenas.

Por otro lado, el SGC dijo que en relación a la actividad superficial del volcán, la altura máxima de la columna de gases fue de 1.500 metros, medidos desde la cima.

Además, las condiciones meteorológicas no han sido favorables, lo que limita la visualización del fondo del cráter y el monitoreo de anomalías térmicas desde las plataformas satelitales. Sin embargo, esto no significa que no estén presentes", puntualizó la información.

Todos estos indicadores ratifican que la actividad del volcán Nevado del Ruiz "sigue siendo muy inestable. Es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza disminuyan o sean oscilatorios, en el sentido de aumentar unos días y disminuir otros".

Sin embargo, eso no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad, por lo que "se recomienda no acostumbrarse a estos cambios oscilatorios de actividad y pensar que es una actividad normal del volcán".

La mayor catástrofe de Colombia ocurrió el 13 de noviembre de 1985 cuando el volcán Nevado del Ruiz, hizo erupción y el deshielo de sus glaciares provocó una avalancha que sepultó la ciudad de Armero, en el departamento del Tolima, matando a más de 23.000 de sus 25.000 habitantes.

